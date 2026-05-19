Fluminense bate o Bolívar e sonha com classificação na rodada final

O Fluminense segue vivo na luta por vaga nas oitavas de final da Libertadores. Em uma noite de pura tensão e contornos dramáticos no Maracanã, o tricolor derrotou o Bolívar pelo placar de 2 x 1. Os gols de Lucho Acosta e John Kennedy garantiram a primeira vitória dos cariocas nesta edição. No entanto, o resultado não foi suficiente para ultrapassar os bolivianos na tabela de classificação devido aos critérios de desempate.

Com o triunfo diante de mais de 62 mil presentes, o time carioca chegou aos mesmos cinco pontos do rival. Apesar disso, o Bolívar se mantém na segunda colocação do Grupo C devido ao maior número de gols marcados ao longo da competição (5 x 4). O Fluminense vai para a última rodada, em 27 de maio, precisando vencer o La Guaira no Maracanã e torcer por um tropeço dos bolivianos contra o líder Independiente Rivadavia para avançar.

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Antes de voltar a pensar em Libertadores, o time comandado por Luis Zubeldía entra em campo pelo Brasileirão. No sábado (23/5), visita o Mirassol, às 19h. O tricolor é 3º colocado, com 30 pontos, enquanto os paulistas amargam a vice-lanterna, com 13 conquistados.

Empurrado por um caldeirão, o Fluminense iniciou o confronto adotando uma postura completamente ofensiva no gramado. A estratégia funcionou rapidamente e, logo aos cinco minutos, Lucho Acosta aproveitou uma sobra na área após grande defesa de Lampe para estufar as redes. O gol relâmpago inflamou as arquibancadas e deu a impressão de que a goleada necessária viria com naturalidade. No entanto, o Bolívar suportou a pressão e buscou o empate aos 23 minutos, com Melgar finalizando forte, sem chances para Fábio.

O gol de empate jogou um balde de água fria na equipe de Zubeldía, que passou a sofrer com a ansiedade. O tricolor seguiu rondando a área adversária durante o restante da primeira etapa, mas encontrou sérias dificuldades para furar o bloqueio defensivo. A oportunidade mais perigosa surgiu nos pés do volante Hércules, que arriscou um belo chute de fora da área e parou em boa intervenção do goleiro Lampe.

Na segunda etapa, a comissão técnica tricolor realizou alterações ousadas para buscar o resultado, promovendo as entradas de Soteldo e do ídolo Cano. Aos 25 minutos, a insistência foi recompensada por meio do iluminado John Kennedy. O atacante recebeu um cruzamento preciso de Soteldo, limpou a marcação na marca do pênalti e bateu de canhota no canto para recolocar o Fluminense em vantagem.

Posteriormente, os minutos finais se transformaram em um verdadeiro ataque contra a defesa no Rio de Janeiro. O lateral-direito Samuel Xavier quase marcou o terceiro gol em uma bomba de primeira, mas Lampe operou um milagre impressionante. Nos acréscimos, o goleiro boliviano voltou a brilhar ao interceptar um passe decisivo que encontraria Cano livre na pequena área. Por fim, o apito final selou a vitória protocolar, deixando a definição da vaga aberta para os 90 minutos derradeiros da temporada 2026.