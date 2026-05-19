Champions volta a ter final entre campeões nacionais da mesma temporada

A Liga dos Campeões voltará, em 30 de maio, a honrar o batismo recebido em 1992/1993 com a final entre Arsenal e Paris Saint-Germain, na Puskás Arena, em Budapeste. Após seis temporadas, a principal competição interclubes do planeta reunirá dois campeões nacionais da mesma temporada e abrirá possibilidade para dobradinha inglesa ou francesa.
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A última decisão da Champions com dois vencedores nacionais da temporada havia sido em 2020, quando o Bayern de Munique de Robert Lewandowski derrotou o Paris Saint-Germain de Neymar e Mbappé na final disputada em Lisboa.
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A confirmação do Arsenal como campeão inglês veio nesta terça-feira (19/5), após o empate por 1 x 1 entre Bournemouth e Manchester City pela 37ª rodada da Premier League. O resultado deixou o clube londrino com quatro pontos de vantagem na liderança a uma rodada do fim e encerrou jejum de 22 anos sem conquistar o principal torneio nacional. A última taça havia sido levantada em 2003/2004, justamente na histórica campanha invicta dos “Invincibles”, comandados por Arsène Wenger.
O Paris Saint-Germain também garantiu o título francês de maneira antecipada. A equipe dirigida por Luis Enrique conquistou a Ligue 1 com uma rodada de antecedência e alcançou o quinto troféu consecutivo do campeonato nacional, o 14º da história do clube parisiense.
A decisão em Budapeste ainda adiciona um componente histórico raro ao confronto entre ingleses e franceses, vizinhos separados pelo Canal da Mancha. Arsenal e PSG disputarão a primeira final da Champions entre clubes de duas capitais diferentes em 55 anos. A última ocorreu em 1971, quando o Ajax, de Amsterdã, venceu o Panathinaikos, de Atenas.
O Arsenal tentará conquistar a Champions League pela primeira vez e entregar ao futebol inglês o 16º título europeu, com sete clubes diferentes — Liverpool, Manchester United, Chelsea, Nottingham Forest, Manchester City e Aston Villa.
A França busca a terceira taça continental — a segunda do Paris Saint-Germain, depois do caminho aberto pelo Olympique de Marseille em 1992/1993.
O PSG tem a dura missão de defender o título. Desde a mudança de formato da competição, apenas o Real Madrid alcançou a façanha ao empilhar as conquistas de 2016, 2017 e 2018 sob comando de Zinedine Zidane.
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