Palmeiras aumenta esperanças pelo retorno de Danilo, afastado no Botafogo

O afastamento de Danilo no Botafogo mudou o cenário do mercado e devolveu ao Palmeiras a esperança de repatriar um velho conhecido. Monitorado pelo Verdão desde o início da temporada, o volante voltou a ser tratado como alvo possível para a janela do meio do ano, principalmente após o jogador ainda estar apto para defender outro clube da Série A em 2026.

Até então, o entendimento do Palmeiras era de que a negociação havia se tornado inviável, já que Danilo estava perto de ultrapassar o limite de partidas permitido para atuar por outra equipe no Brasileirão. O volante, porém, pediu para não ser relacionado no último fim de semana. Jogo, aliás, que marcaria sua 13ª aparição no torneio. A decisão irritou a diretoria botafoguense, que optou por afastá-lo até a pausa para a Copa do Mundo.

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Com isso, de acordo com o GE o caminho foi reaberto. Ainda assim, o negócio segue longe de ser simples. No início do ano, o Palmeiras sinalizou uma proposta de 20 milhões de euros, além de bônus que poderiam elevar o total para 25 milhões. Na ocasião, o então dirigente da SAF, John Textor, sequer abriu margem para conversas.

Internamente, o Verdão sempre considerou difícil negociar diretamente com um rival nacional. Agora, a mudança de contexto alimenta a expectativa, mas não altera o objetivo do atleta de voltar para a Europa.

Convocado por Carlo Ancelotti para a próxima Copa do Mundo, o volante pode se valorizar ainda mais nas próximas semanas. A expectativa no Botafogo é receber propostas próximas a 40 milhões de euros após o torneio. O próprio jogador também prioriza um salto para uma grande equipe do futebol europeu.

Palmeiras em período de observação

Apesar disso, o Palmeiras mantém a vigilância. O clube ainda não retomou negociações oficiais, mas acompanha de perto os próximos passos. Danilo está sendo tratado como o principal desejo da diretoria para reforçar o meio-campo, e não há, neste momento, outro nome sendo trabalhado em paralelo.

Revelado pela base palmeirense, Danilo construiu uma trajetória vitoriosa no clube. Entre 2020 e 2022, conquistou duas Copa Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, além do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro.