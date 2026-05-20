Santos mantém Neymar nos planos e conta com seu retorno após a Copa

A convocação de Neymar para a Copa do Mundo representou um objetivo alcançado para o craque e também trouxe alívio ao Santos. Agora, a expectativa na Vila Belmiro é contar novamente com o camisa 10 logo após o fim da participação da Seleção Brasileira no torneio. Internamente, diretoria e comissão técnica tratam o atacante como peça importante para o restante da temporada e não trabalham, neste momento, com qualquer mudança nesse cenário.

O clube se apoia no vínculo assinado até 31 de dezembro e também no planejamento traçado pelo próprio jogador. A ideia é que, depois da Copa, Neymar tenha um segundo semestre mais leve, sem a pressão de lutar por uma vaga na Seleção, o que permitiria foco total no Santos.

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A renovação contratual firmada em janeiro, válida por mais uma temporada, já havia sido pensada justamente para dar segurança às duas partes. Ainda assim, o futuro do camisa 10 continua cercado por especulações. Rumores sobre uma possível transferência para os Estados Unidos ou até uma aposentadoria após o Mundial seguem circulando, mas nenhuma dessas possibilidades é tratada como concreta neste momento.

Neymar não deve jogar pelo Santos até a Copa

Antes de pensar no retorno, porém, Neymar terá atenção total voltada à Seleção de Carlo Ancelotti. O atacante sequer deve voltar a atuar pelo Santos antes da apresentação ao Brasil, marcada para o próximo dia 27, na Granja Comary.

Com um edema na panturrilha, o camisa 10 já está fora do duelo contra o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana. Além disso, vai perder a partida diante do Grêmio, pelo Brasileirão. A tendência é que ele também não participe do compromisso contra o Deportivo Cuenca, na véspera da viagem para a concentração da Seleção.

O retorno aos gramados com a camisa santista está previsto, inicialmente, para a segunda quinzena de julho. Possivelmente no duelo contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, o clube tenta sobreviver sem seu principal jogador.

Na Sul-Americana, a situação é delicada. Sem vencer até aqui, o Peixe ocupa a última colocação do Grupo D, com apenas três pontos, e precisa reagir imediatamente para seguir vivo no torneio continental.