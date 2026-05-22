Marcelo Bielsa diz que vai deixar seleção uruguaia após a Copa

Marcelo Bielsa afirmou, na noite desta quinta-feira (21/5), que deixará o comando da seleção do Uruguai ao término da Copa do Mundo. A declaração foi feita durante um evento promovido pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF), voltado para gestão esportiva e metodologias de alto rendimento, e rapidamente repercutiu na imprensa local.
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"Nosso trabalho culminará com a Copa do Mundo. É um milagre na carreira esportiva de qualquer profissional participar de uma Copa. Serei eternamente grato ao Uruguai por me permitir desfrutar de uma competição como a Copa do Mundo", declarou o técnico de 70 anos na capital Montevidéu.
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O treinador argentino assumiu a Celeste em maio de 2023 e, desde então, esteve à frente da equipe em 35 partidas, acumulando 15 vitórias, 13 empates e sete derrotas. Nas Eliminatórias, o Uruguai encerrou sua campanha na quarta colocação, somando 28 pontos mesma pontuação do Brasil.
No Mundial, a seleção uruguaia integra o Grupo H, junto de Espanha, Arábia Saudita e Cabo Verde. A estreia está marcada para 15 de junho, contra os sauditas, em Miami, nos Estados Unidos.
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