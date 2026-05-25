NBB: Brasília joga a vida nesta terça contra o Franca na semifinal

Atrás por 2 x 1 na série, os Extraterrestres enfrentam os donos do Pedrocão com obrigação de vencer para forçar o Jogo 5 e seguir vivos na competição. - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

O Brasília Basquete faz o jogo da vida nesta terça-feira (26/5), às 19h, contra o Franca, pelas semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB). Atrás na série por 2 x 1, os extraterrestres entram no Ginásio Pedrocão com a obrigação de vencer para evitar a eliminação. Para os donos da casa, uma vitória carimba o passaporte direto para as finais. Mas, se o time do DF triunfar, força o decisivo jogo cinco, que também será disputado em solo paulista devido à melhor campanha do Franca na primeira fase.

O primeiro jogo da série, disputado em Franca, terminou com vitória da equipe paulista. Já os dois confrontos seguintes aconteceram no Ginásio Nilson Nelson, na capital federal. O Brasília chegou a vencer um duelo, mas acabou superado no último sábado (23/5), marcado pela atuação dominante do ala-pivô adversário, Lucas Dias com 30 pontos.

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“Sabemos que deixamos escapar uma grande oportunidade diante de mais de 10 mil pessoas no nosso ginásio, mas essa equipe já mostrou durante toda a temporada que sabe reagir nos momentos mais difíceis. Agora é hora de ter personalidade, jogar com o coração, e entender que ainda estamos vivos na série. Vamos para Franca com o objetivo de vencer o jogo quatro para chegar vivo e voando no jogo cinco. Esse grupo acredita muito no trabalho que vem sendo feito e vai lutar até o último segundo”, afirmou o armador argentino Facundo Corvalan.

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Para vencer o Franca no Pedrocão, o Brasília terá de superar um jejum de quase uma década. A última vez que os Extraterrestres venceram a franquia paulista jogando no município de Franca foi na temporada 2015/16, quando o time candango triunfou por 79 x 71. O Brasília até bateu o Franca fora de casa em 2020/21, mas essa partida foi disputada no Ginásio H. Villaboim, em São Paulo.

Na temporada atual, das cinco partidas entre as franquias, o Franca saiu vencedor em quatro oportunidades e o Brasília em apenas uma. E, em um duelo de sete títulos de NBB em quadra (quatro do Franca e três do Brasília), o histórico tem se mostrado a favor dos paulistas.

Os Extraterrestres, no entanto, têm um bom motivo para acreditar. O time candango foi o responsável por limitar o Franca à menor pontuação da franquia na temporada. No jogo dois da série semifinal, vencido pelo Brasília, a equipe paulista anotou apenas 50 pontos.

“Em primeiro lugar, o principal trabalho nosso foi na defesa. Reduzimos a equipe do Franca a 50 pontos. No primeiro jogo eu tive um aproveitamento ruim, mas isso também destaca a importância da preparação mental. Aproveitamento ruim faz parte, mas nossa equipe continuou confiando nos chutadores”, afirmou o ala do Brasília, Von Haydin, ao final do jogo dois.

Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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