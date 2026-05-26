CBF cria comissão para proibir torcedores em CTs

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deu mais um passo significativo em direção à modernização do calendário e das estruturas nacionais. Em encontro realizado nesta segunda-feira (25/5), no Rio de Janeiro, a entidade promoveu a segunda rodada de reuniões com os clubes das Séries A e B do Brasileirão e federações estaduais para alinhar a criação da futura Liga Futebol no Brasil. O debate foi marcado pela apresentação de estudos técnicos inéditos e pela aprovação de medidas severas de segurança e gestão.
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"Olhamos o futebol com outros olhos, planejamos fazer as mudanças necessárias que o futebol brasileiro precisava e mudar o futebol brasileiro de uma vez por todas", destacou Samir Xaud, presidente da CBF, reforçando o compromisso com uma administração descentralizada.
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Comissão Antiviolência da CBF vai blindar locais de trabalho dos atletas
O grande destaque do encontro foi a criação oficial da Comissão Antiviolência do Futebol Brasileiro, que terá a liderança de Mauro Carmélio Neto, presidente em exercício da Federação Cearense de Futebol. O grupo de trabalho vai atuar na coleta de dados estaduais para criar um banco de dados nacional de torcedores banidos das praças esportivas. Além disso, a entidade anunciou um veto rigoroso nos bastidores aos protestos em locais de treinamento.
"Vamos colocar no manual de competições que a partir de agora também os centros de treinamento não poderão mais ser adentrados por torcedores. Entendemos que a própria legislação trabalhista já fala isso, sobre ter um cuidado com os atletas. O centro de treinamento é o local de trabalho", explicou Mauro Carmélio Neto.
A CBF também assumirá uma postura ativa para acompanhar de perto os processos judiciais contra infratores.
Raio-X dos estádios e novas janelas de transmissão
A infraestrutura das praças esportivas da primeira divisão também foi detalhada por meio de um mapeamento técnico completo desenvolvido pela empresa Arena Events+Venues. A análise avaliou minuciosamente os 21 estádios utilizados na Série A a partir de quatro pilares estruturais:
|Pilar Estrutural
|Descrição Técnica
|Arquitetura e engenharia
|Avaliação das condições físicas gerais das instalações.
|Gramado
|Monitoramento da qualidade do piso de jogo.
|Iluminação esportiva
|Verificação dos níveis de luminosidade para partidas noturnas e transmissões.
|Topografia
|Análise das dimensões exatas do campo, sistemas de drenagem e nivelamento do solo.
Aliado a isso, se discutiram pesquisas para a padronização e otimização dos horários das transmissões das partidas, usando como referência as grades de transmissão europeias da Inglaterra (Premier League), Alemanha (Bundesliga) e Espanha (La Liga). Dirigentes como Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Alessandro Barcellos, mandatário do Internacional, elogiaram o profissionalismo dos dados e confirmaram apoio à valorização do produto.
STJD reduz tempo de julgamentos de forma drástica
Para evitar os tradicionais imbróglios jurídicos que costumam arrastar as competições além do calendário previsto, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) apresentou o seu Programa de Modernização da Justiça Desportiva. Graças à implementação de um novo sistema eletrônico cedido pela CBF, os prazos de julgamento tiveram cortes drásticos.
"Estamos reduzindo o prazo médio que era, historicamente, de 79 dias para julgamento e conclusão de julgamento no STJD dos casos de série A, para 14 dias no máximo. Na média, hoje temos 8 dias para conclusão dos processos. O campeonato de 2026, ele encerra no campo, encerra na justiça desportiva, sem caso a passar para o ano seguinte", garantiu Luís Otávio Veríssimo Teixeira, presidente do tribunal.
Por fim, durante o evento, a CBF também colocou em pauta a regulamentação das atividades dos agentes de futebol.
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