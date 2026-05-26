Adversário do Brasil em amistoso pré-Copa, Panamá anuncia convocados

O Panamá será o sparring do Brasil neste domingo no Maracanã antes do embarque para os Estados Unidos - (crédito: Reprodução/Instagram)

O Panamá anunciou na tarde desta terça-feira (26) os atletas que estarão no plantel da equipe para a disputa da Copa do Mundo. Os latinos estão no Grupo L, junto de Inglaterra, Gana e Croácia. Um dos nomes panamenhos mais conhecidos pelos brasileiros, o jovem Kadir Barría, atleta do Botafogo, estava na pré-lista, mas acabou ficando de fora da convocação final.

Essa será a segunda participação do Panamá em Copas do Mundo. A primeira foi em 2018, na Rússia, onde a equipe terminou em último do grupo com três derrotas. Naquela ocasião, os latinos também caíram na mesma chave que a Inglaterra. Os europeus venceram por 6x1, mas ainda sim foi um dia histórico para os panamenhos.

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A goleada já estava selada, mas já no fim do jogo, o zagueiro Felipe Baloy aproveitou o cruzamento lançado na área para diminuir o placar e marcar o primeiro gol da história do Panamá no Mundial. Mesmo com o resultado negativo, o tento foi comemorado de forma histórica por toda a equipe. Agora, eles terão a oportunidade da revanche diante da Inglaterra, no dia 27 de junho, pela terceira rodada da fase de grupos, em Nova Jersey.

Além dos ingleses, o Panamá terá a Gana, como adversária na estreia do torneio, no dia 17 de junho, em Toronto. Na sequência, enfrentam a Croácia também no Canadá. Antes do início do Mundial, os panamenhos terão três amistosos. Encaram o Brasil, no Maracanã, no próximo domingo (31), a República Dominicana em casa, na Cidade do Panamá, e fecham a preparação diante a Bósnia já em solo norte-americano.

Confira os convocados pelo dinamarquês Thomas Christiansen para a Copa do Mundo:

Goleiros: Orlando Mosquera, Luis Mejía e César Samudio;

Defensores: César Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Edgardo Fariña, José Córdoba, Eric David, Jiovany Ramos e Roderick Miller;

Meias: Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis, Yoel Bárcenas, Alberto Quintero e Azarías Londoño;

Atacantes: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo e Tomás Rodríguez.

Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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