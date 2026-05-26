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Capital fecha a contratação de atacante ex-Vasco

A coruja anunciou nesta terça-feira a contratação de William Barbio, atacante estava no Amazonas antes de assinar com o clube de Brasília.

O jogador de 33 anos Ex-Vasco da Gama já havia trabalhado com o treinador da Coruja, Luizinho Ferreira em seu último clube, o Amazonas. - (crédito: Uésley Costa/CapitalSAF)
O jogador de 33 anos Ex-Vasco da Gama já havia trabalhado com o treinador da Coruja, Luizinho Ferreira em seu último clube, o Amazonas. - (crédito: Uésley Costa/CapitalSAF)

O Capital anunciou a contratação do atacante William Barbio nesta terça-feira, o jogador de 33 anos Ex-Vasco da Gama já havia trabalhado com o treinador da Coruja, Luizinho Ferreira em seu último clube, o Amazonas. Líder do grupo K da Série D do brasileirão com 17 pontos, o tricolor conta com um novo reforço em busca do acesso.

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“Eu chego a Capital para somar e, se Deus quiser, conseguir ajudar o clube a alcançar o acesso para a Série C do Brasileirão neste ano”, destacou o atleta.

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Desde 2024 no Amazonas, o atacante teve a rescisão de contrato com a equipe amazonense oficializada na última sexta-feira (23/5). No ex-clube, ele atuou em mais de 60 partidas e conquistou um título estadual com o time em 2024.

Revelado pelo Nova Iguaçu, William Barbio chegou ao Vasco em 2012, no cruz-maltino ele disputou 30 partidas e conquistou um campeonato carioca. O atacante já está disponível para Luizinho Vieira já pode estrear no próximo jogo da Coruja na Série D, contra o Operário Várzea Grande, neste sábado.

Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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Lucas Alarcão*

Estudante de jornalismo do UniCeub, é repórter estagiário de Esportes no Correio Braziliense.

Por Lucas Alarcão*
postado em 26/05/2026 18:10
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