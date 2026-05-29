Saiba como ficou o chaveamento das oitavas de final da Sul-Americana

A Conmebol definiu, nesta sexta-feira (29), em Luque, no Paraguai, como ficou o chaveamento das oitavas de final desta edição da Copa Sul-Americana. Com os playoffs, 32 clubes brigam pela taça. A grande final será no dia 21 de novembro, em jogo único, em Barranquilla, na Colômbia.

Antes das oitavas, porém, o regulamento prevê um playoff entre os segundos colocados da Sul-Americana e o os terceiros das chaves da Libertadores. Esta fase será disputada entre os dias 21 a 30 de julho, em confrontos de ida e volta, com os representantes da Sula definindo em casa. Estes confrontos não foram definidos por sorteio e, sim, pela pontuação. Veja abaixo!

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Grêmio x Bolívar (BOL)

Bragantino x Sporting Cristal (PER)

Vasco x Independiente Medellín (COL)

O’Higgins (CHL) x Boca Juniors (ARG)

Tigre (ARG) x Nacional-URU

Caracas (VEN) x Santa Fe (COL)

Cienciano (PER) x Lanús (ARG)

Santos x Universidad Central (VEN)

Em seguida, hora, enfim, das oitavas de final, fase prevista de 11 a 20 de agosto.

Recoleta (PAR) x O’Higgins (CHL)/Boca Juniors (ARG)

São Paulo x Grêmio/Bolívar (BOL)

River Plate (ARG) x Caracas (VEN) x Santa Fe (COL)

Olímpia (PAR) x Vasco/Independiente Medellín (COL)

Atlético Mineiro x Bragantino/Sporting Cristal (PER)

Macará (EQU) x Santos/Universidad Central (VEN)

Montevideo City x Tigre (ARG)/Nacional-URU

Botafogo x Cienciano (PER)/Lanús (ARG)

As quartas serão de 8 a 17 de setembro, antes da primeira Data Fifa depois da Copa do Mundo. Já as semifinais serão entre 13 a 21 de outubro. Dono da melhor campanha, o Botafogo define todas as séries em casa, claro, se for avançando até a decisão.