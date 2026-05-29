Oitavas da Libertadores definidas! Confira os confrontos

A Conmebol definiu, nesta sexta-feira (29), as oitavas de final da Copa Libertadores, torneio cuja final será disputada em Montevidéu, no Estádio Centenário, em jogo único, no dia 28 de novembro. O local sediou a decisão de 2021, com a vitória do Palmeiras sobre o Flamengo por 2 a 1, na prorrogação.
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O regulamento é simples: os primeiros colocados nas fases de grupos enfrentam os vice-líderes da mesma etapa, definindo a série como mandante. Times do mesmo país e da mesma chave poderiam se encontrar novamente e assim ocorreu durante o sorteio da entidade máxima do futebol sul-americana.
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Veja, abaixo, como ficaram as oitavas
Estudiantes (ARG) x Universidad Católica (CHL)
Mirassol x LDU (EQU)
Fluminense x Independiente Rivadavia (ARG)
Tolima (COL) x Independiente Del Valle (EQU)
Cruzeiro x Flamengo
Platense (ARG) x Coquimbo (CHL)
Palmeiras x Cerro Porteño (PAR)
Rosario Central (ARG) x Corinthians
As oitavas começam a partir de 10 de agosto.
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