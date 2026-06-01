Mulheres avançam na gestão do futebol e quebram barreiras

Quando o Hamburgo anunciou Kathleen Krüger como diretora esportiva, nesta semana, não comunicou apenas uma mudança de cargo. Pela primeira vez, uma mulher assumirá a função em um clube da elite do futebol alemão. O marco ajuda a dimensionar o tamanho da transformação e também o quanto ainda é recente.

Aos 40 anos, Krüger chega ao cargo depois de quase duas décadas no Bayern de Munique, clube no qual trabalhou na área de gestão organizacional ao lado de alguns dos treinadores mais influentes do futebol mundial, entre eles Pep Guardiola, Carlo Ancelotti e Hansi Flick. A nomeação ocorre poucos meses após outro episódio histórico na Alemanha. Em abril, Marie-Louise Eta se tornou a primeira mulher a comandar uma equipe da Bundesliga ao assumir interinamente o Union Berlin.

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O avanço não se limita ao futebol alemão. Em Portugal, Helena Costa ocupa desde o início de 2025 a diretoria esportiva do Estoril. O RB Leipzig confiou à suíça Tatjana Haenni o cargo de diretora-geral, tornando-a a primeira mulher a exercer a função em um clube da Bundesliga.

A Espanha também reúne exemplos relevantes de liderança feminina. Marián Mourinho preside o Celta de Vigo, enquanto Amaia Gorostiza comanda o Eibar. No Barcelona, Elena Fort ocupa a vice-presidência institucional de um dos clubes mais influentes do futebol mundial.

Os casos reforçam uma tendência de crescimento da presença feminina em funções tradicionalmente ocupadas por homens dentro do futebol profissional. O avanço, porém, ocorre de forma gradual. Ainda são raros os exemplos de mulheres em cargos diretamente ligados às decisões esportivas de clubes masculinos de alto nível.

O movimento encontra reflexos também no Brasil. Leila Pereira consolidou-se como uma das dirigentes mais vitoriosas do futebol sul-americano à frente do Palmeiras. Na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), executivas como Cris Gambaré e Aline Pellegrino passaram a ocupar posições estratégicas na estrutura da entidade.

"A presença de mulheres em cargos de liderança no futebol representa uma transformação importante para toda a indústria do esporte, porque contribui com diferentes visões, experiências e formas de gestão que fortalecem o desenvolvimento da modalidade. Ver movimentos históricos acontecendo em grandes clubes reforça que essa mudança é global e irreversível", afirma Renata Armiliato, gerente de futebol feminino do Internacional.

A discussão ganha ainda mais relevância em um momento de preparação do Brasil para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. A expectativa é de que o torneio acelere processos de profissionalização e amplie a presença de mulheres em diferentes áreas da indústria do futebol.

O cenário acompanha diretrizes adotadas pela Fifa nos últimos anos. Desde 2018, a entidade passou a estimular o aumento da participação feminina em cargos de tomada de decisão e determinou a presença de mulheres nas comissões técnicas do futebol feminino.

Apesar dos avanços, a realidade ainda está distante da igualdade. A repercussão da chegada de Kathleen Krüger ao Hamburgo ajuda a ilustrar o cenário. Em uma das principais ligas do planeta, a nomeação de uma mulher para a diretoria esportiva continua sendo tratada como acontecimento histórico.

"As nomeações de Kathleen Krüger e de Marie-Louise Eta na Alemanha e a consolidação de novas posições executivas femininas mostram uma mudança ainda embrionária, mas importante e que deve ganhar mais força a cada ano. O papel da FSports neste ciclo é garantir que a modalidade atinja o seu potencial máximo como uma plataforma de negócios inovadora e inclusiva, trazendo frutos e evolução para o mercado como um todo", afirma Mônica Esperidião, CSO da FSports e que já desenvolveu iniciativas internacionais para o fortalecimento da liderança feminina na indústria do esporte, como a LWF Academy e o Female Leaders Program, do World Football Summit.

Para Thaiany Klarmann, diretora de marketing da CUJU, empresa que utiliza inteligência artificial para análise e desenvolvimento de atletas, o aumento da presença feminina em cargos estratégicos também está ligado ao avanço tecnológico e à profissionalização da indústria esportiva.

“Durante muito tempo, os espaços de liderança no futebol foram construídos dentro de redes muito fechadas e predominantemente masculinas. A tecnologia e a profissionalização da indústria ajudam a quebrar esse padrão porque ampliam o acesso à informação, à qualificação e às oportunidades. Hoje, vemos mulheres ocupando posições estratégicas não apenas dentro de campo, mas também na gestão, no marketing, na análise de desempenho e em áreas de tomada de decisão. Isso cria um ambiente mais diverso, mais moderno e mais conectado com a realidade do esporte global", comenta.

Para Camila Estefano, gerente-geral do Projeto Estrelas, iniciativa voltada ao desenvolvimento do futebol feminino de base, a ocupação de cargos de liderança por mulheres produz efeitos que vão além das estruturas administrativas dos clubes.

“Esses movimentos ajudam a mostrar para meninas e jovens atletas que elas também podem ocupar espaços de protagonismo dentro do esporte, seja dentro de campo, na gestão, na comunicação ou em qualquer outra área”, afirma.

“A presença feminina no futebol é cada vez mais consistente e natural. Ainda temos muito espaço para crescer, mas é importante reconhecer essa evolução no mercado do futebol, dentro do clube e também entre as nossas torcedoras, que participam, consomem e se identificam com o clube”, finaliza Laura Louzada, gerente de marketing do Botafogo-SP.