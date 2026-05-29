Zé Gotinha parabeniza João Fonseca e alfineta Djokovic: "Venceu o imunizado"

Os canais oficiais do Zé Gotinha, mascote das campanhas de vacinação do Ministério da Saúde, celebraram a vitória do tenista brasileiro, João Fonseca, sobre o número quatro do mundo, Novak Djokovic, nesta sexta-feira (29/5), em Rolang Garros. Em postagem nas redes sociais, Zé Gotinha ironiza o sérvio ao parabenizar o prodígio de 19 anos.
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A indireta tem relação com episódio vivido pelo ex-número um do mundo na Austrália. Às vésperas da participação do maior campeão de grand slams do Australian Open, em janeiro de 2022, Djokovic teve exigida a vacinação contra a covid-19. Ele não havia optado pela imunização.
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No entanto, permaneceu decidido a não tomar a vacina. Assim, acabou barrado do país, e, portanto, da competição. Posteriormente, Djokovic afirmou não ser contra a vacinação, mas contrário à obrigatoriedade da campanha.
Em alusão ao sucesso do brasileiro no confronto, o Ministério da Saúde ironizou. "Venceu o imunizado! Parabéns, João! Nosso menino é protegido, talentoso e muito craque! Parabéns pela conquista, João! Você enche o Brasil de orgulho dentro e fora das quadras. Continue inspirando milhões de brasileiros com sua dedicação, talento e determinação", registrou a conta.
Veja a postagem feita pelo Ministério da Saúde:
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