InícioEsportes
ZOAÇÃO ONLINE

Zé Gotinha parabeniza João Fonseca e alfineta Djokovic: "Venceu o imunizado"

Ex-número um do mundo, sérvio protagonizou episódio relacionado a vacina contra covid-19 na Austrália. Brasileiro venceu confronto em Roland Garros nesta sexta (29/5)

João Fonseca após jogo em Roland Garros nesta sexta-feira (29/5) - (crédito: Dimitar DILKOFF / AFP)
João Fonseca após jogo em Roland Garros nesta sexta-feira (29/5) - (crédito: Dimitar DILKOFF / AFP)

Os canais oficiais do Zé Gotinha, mascote das campanhas de vacinação do Ministério da Saúde, celebraram a vitória do tenista brasileiro, João Fonseca, sobre o número quatro do mundo, Novak Djokovic, nesta sexta-feira (29/5), em Rolang Garros. Em postagem nas redes sociais, Zé Gotinha ironiza o sérvio ao parabenizar o prodígio de 19 anos. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A indireta tem relação com episódio vivido pelo ex-número um do mundo na Austrália. Às vésperas da participação do maior campeão de grand slams do Australian Open, em janeiro de 2022, Djokovic teve exigida a vacinação contra a covid-19. Ele não havia optado pela imunização.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No entanto, permaneceu decidido a não tomar a vacina. Assim, acabou barrado do país, e, portanto, da competição. Posteriormente, Djokovic afirmou não ser contra a vacinação, mas contrário à obrigatoriedade da campanha. 

Em alusão ao sucesso do brasileiro no confronto, o Ministério da Saúde ironizou. "Venceu o imunizado! Parabéns, João! Nosso menino é protegido, talentoso e muito craque! Parabéns pela conquista, João! Você enche o Brasil de orgulho dentro e fora das quadras. Continue inspirando milhões de brasileiros com sua dedicação, talento e determinação", registrou a conta. 

Veja a postagem feita pelo Ministério da Saúde: 

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 29/05/2026 23:04
SIGA
x