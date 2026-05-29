29 de maio da sorte: João Fonseca repete feito de Guga 22 anos depois

A vitória do carioca João Fonseca sobre o sérvio Novak Djokovic, pela terceira fase de Roland Garros, eternizou a data da partida, esta sexta-feira (29/5), como um marco na história do tênis brasileiro. Na mesma data, há 22 anos, outro tenista verde-amarelo comemorava triunfo importante no mesmo torneio: Gustavo Kuerten.

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João e Guga viveram momentos de ouro nas quadras parisienses no exato mesmo dia: 29 de maio. Enquanto o carioca de 19 anos derrotou o número quatro do mundo, maior vencedor de grand slams e detentor de inúmeros outros recordes, o catarinense vivia cenário diferente, mas não menos impactante.

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Aos 28 anos, já tricampeão de Roland Garros, foi ao torneio em má forma física, mas derrotou o suíço Roger Federer, número um do mundo àquela altura. Mesmo sem o favoritismo, venceu por três sets a zero o jovem cinco anos mais novo. Ao contrário do que ainda pode ocorrer com João na capital francesa, Guga não ficou com o título.

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Detalhes do jogão em Paris

Nesta sexta (29), Fonseca venceu o sérvio, um dos integrantes do chamado 'Big Three', composto pelo próprio Federer e pelo espanhol Rafael Nadal. O triunfo veio após uma virada no placar. Djokovic vencia por dois sets a zero, mas acabou derrotado. O placar final acabou em três sets a dois, com parciais de 4/6. 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5. Agora, o carioca aguarda o próximo adversário nas oitavas de final.