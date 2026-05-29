Mubadala Brazil retorna a Nova York, palco da primeira vitória no SailGP

Nova York ocupa um lugar especial na curta trajetória do Mubadala Brazil no SailGP. Foi nas águas do Rio Hudson que a equipe conquistou, há um ano, a primeira vitória da história em uma regata da principal liga de vela do mundo. O resultado também marcou o primeiro triunfo de uma equipe sul-americana na competição e ajudou a consolidar a sensação de que o projeto brasileiro poderia competir em igualdade com algumas das maiores potências da modalidade.
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Neste fim de semana, o time liderado por Martine Grael retorna ao mesmo cenário para a disputa da etapa de Nova York da temporada 2026. A equipe tenta transformar em resultados a evolução demonstrada ao longo dos últimos meses, especialmente após a sequência de provas em Bermudas. O desafio é manter a curva de crescimento em uma competição marcada por diferenças mínimas entre os barcos e por decisões tomadas em frações de segundo.
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A formação brasileira será a mesma utilizada nas últimas etapas. Martine terá ao lado Marco Grael, Mateus Isaac e Breno Kneipp, além da equipe internacional responsável por funções estratégicas e técnicas a bordo. A manutenção do grupo é vista como um dos pilares para o desenvolvimento da equipe em sua segunda temporada no SailGP.
“Nova Iorque sempre vai ser um lugar especial para nós, porque foi onde conquistamos nossa primeira vitória em regatas no SailGP. Foi um momento muito importante para o time e que mostrou o potencial que temos dentro da competição. Estamos trabalhando muito para evoluir como equipe, entendendo cada vez mais o barco e buscando transformar tudo o que construímos fora da água em performance dentro das regatas. O foco e a dedicação do grupo seguem muito fortes para essa sequência da temporada”, destacou Martine Grael.
- Leia também: Martine Grael curte o momento no SailGP
Atualmente na 12ª colocação da classificação geral, o Mubadala Brazil encara a etapa nova-iorquina como mais uma oportunidade para ganhar consistência e diminuir a distância para as equipes que disputam as primeiras posições da temporada.
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