Série D: Ceilândia recebe o Goiatuba em busca da classificação

O Ceilândia recebe o Goiatuba neste sábado (30/5), às 17h, no Estádio Abadião, pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Em busca da classificação para a próxima fase, o Gato Preto tenta aproveitar o fator casa para somar pontos importantes. O time do Distrito Federal ocupa a terceira colocação do Grupo K, com dez pontos, e ainda não garantiu a vaga. Do lado oposto, os visitantes chegam com moral, o Goiatuba é o vice-líder da chave, com 15 pontos, e já tem a classificação assegurada.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"Expectativa muito boa. Viemos de uma boa vitória no sábado passado e estamos numa crescente, ganhando confiança e com certeza vamos em busca dos três pontos para garantir logo essa nossa classificação", afirmou o zagueiro do Gato Preto, Henrique Vermudt.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia também: João Fonseca faz história e vence Djokovic em Roland Garros.
Na rodada anterior, o Gato Preto arrancou uma virada fora de casa e venceu o União Rondonópolis por 3 x 2 e se firmou entre os quatro primeiros do grupo K. Foi o terceiro triunfo do clube na competição e um resultado que chegou em boa hora, antes disso, o time do DF vinha de duas derrotas consecutivas e precisava reagir. Com dez pontos, a campanha do Ceilândia no comando de Adelson de Almeida soma três vitórias, um empate e quatro derrotas.
Já o Goiatuba vem de empate por 1 x 1 diante do líder Capital. O time goiano chegou a ocupar a ponta da tabela do Grupo K, mas o tropeço contra a Coruja impediu que retomassem a liderança. Sob o comando de Glauber Ramos, a equipe soma quatro vitórias, três empates e quatro derrotas na competição.
Ficha técnica:
Ceilândia x Goiatuba-GO;
Brasileirão Série D - Nona rodada;
Ceilândia
Edmar Sucuri, Sávio, Franklin Jospeh, Henrique Alagoano, Fabinho, Bosco, Sandy, Cleyton Rafael, Ian Carlos, Marquinhos e Davi Araújo;
Técnico: Adelson de Almeida.
Goiatuba
Omar, Renan Silva, Euller Viana, Renato Vischi, Frank, Daniel de Pauli, Matheus Obina, Tsumita, Thalles, Júlio Vitor e Bruno Nunes;
Técnico: Glauber Ramos;
Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP);
Horário: 17h;
Local: Estádio Abadião, em Ceilândia(DF).
Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
Saiba Mais