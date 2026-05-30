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Série D: Ceilândia recebe o Goiatuba em busca da classificação

Após conseguir virada fora de casa na última rodada, Gato Preto busca seguir com o bom momento a duas rodadas do fim da primeira fase da quarta divisão

Ceilândia enfrenta Operário-MT em casa e busca segunda vitória seguida na Série D - (crédito: Diller Abreu / FFDF)
Ceilândia enfrenta Operário-MT em casa e busca segunda vitória seguida na Série D - (crédito: Diller Abreu / FFDF)

O Ceilândia recebe o Goiatuba neste sábado (30/5), às 17h, no Estádio Abadião, pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Em busca da classificação para a próxima fase, o Gato Preto tenta aproveitar o fator casa para somar pontos importantes. O time do Distrito Federal ocupa a terceira colocação do Grupo K, com dez pontos, e ainda não garantiu a vaga. Do lado oposto, os visitantes chegam com moral, o Goiatuba é o vice-líder da chave, com 15 pontos, e já tem a classificação assegurada. 

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"Expectativa muito boa. Viemos de uma boa vitória no sábado passado e estamos numa crescente, ganhando confiança e com certeza vamos em busca dos três pontos para garantir logo essa nossa classificação", afirmou o zagueiro do Gato Preto, Henrique Vermudt.

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Na rodada anterior, o Gato Preto arrancou uma virada fora de casa e venceu o União Rondonópolis por 3 x 2 e se firmou entre os quatro primeiros do grupo K. Foi o terceiro triunfo do clube na competição e um resultado que chegou em boa hora, antes disso, o time do DF vinha de duas derrotas consecutivas e precisava reagir. Com dez pontos, a campanha do Ceilândia no comando de Adelson de Almeida soma três vitórias, um empate e quatro derrotas.

Já o Goiatuba vem de empate por 1 x 1 diante do líder Capital. O time goiano chegou a ocupar a ponta da tabela do Grupo K, mas o tropeço contra a Coruja impediu que retomassem a liderança. Sob o comando de Glauber Ramos, a equipe soma quatro vitórias, três empates e quatro derrotas na competição.

Ficha técnica:

Ceilândia x Goiatuba-GO;

Brasileirão Série D - Nona rodada;

Ceilândia

Edmar Sucuri, Sávio, Franklin Jospeh, Henrique Alagoano, Fabinho, Bosco, Sandy, Cleyton Rafael, Ian Carlos, Marquinhos e Davi Araújo;

Técnico: Adelson de Almeida.

Goiatuba

Omar, Renan Silva, Euller Viana, Renato Vischi, Frank, Daniel de Pauli, Matheus Obina, Tsumita, Thalles, Júlio Vitor e Bruno Nunes;

Técnico: Glauber Ramos;

Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP);

Horário: 17h;

Local: Estádio Abadião, em Ceilândia(DF).

Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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Lucas Alarcão*

Estudante de jornalismo do UniCeub, é repórter estagiário de Esportes no Correio Braziliense.

Por Lucas Alarcão*
postado em 30/05/2026 10:13 / atualizado em 30/05/2026 10:43
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