Protesto gera confronto com polícia na Cidade do México às vésperas da Copa

Protesto de professores na Cidade do México acontece a dez dias da abertura da Copa do Mundo - (crédito: Foto: Reprodução )

A Cidade do México registrou, nesta segunda-feira, uma manifestação de professores que terminou em confronto com a polícia local. O protesto acontece a apenas dez dias da abertura da Copa do Mundo de 2026, competição que terá sua partida inaugural justamente na capital mexicana.

Durante o ato, um grupo de manifestantes rompeu uma das barreiras de isolamento instaladas na praça Zócalo, local que abriga a sede do governo e onde também funciona uma fan fest preparada para transmitir os jogos do Mundial a partir do dia 11 de junho.

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Em seguida, a polícia da Cidade do México atuou para dispersar os participantes e utilizou bombas de gás lacrimogêneo, segundo informações divulgadas pela agência de notícias AFP. As imagens do confronto rapidamente repercutiram nas redes sociais e na imprensa local.

A Coordenação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE) organiza a mobilização. Entre as principais reivindicações do sindicato estão reajustes salariais, mudanças no sistema previdenciário e alterações na política educacional do país.

Ao comentar a realização da Copa do Mundo, um representante sindical defendeu a suspensão das atividades ligadas ao torneio. A fan zone precisa ser fechada. Uma causa como a nossa deve ter prioridade. É muito mais importante do que esse entretenimento, declarou à AFP.

Por outro lado, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta segunda-feira que mantém diálogo com os professores. Segundo ela, limitações orçamentárias impedem o atendimento de algumas demandas, embora outras reivindicações possam avançar nas negociações.

A Copa do Mundo começa no próximo dia 11 de junho. Na abertura, México e África do Sul se enfrentam às 16h (de Brasília), no estádio Azteca, na Cidade do México.

México usa voz de Roberto Bolaños para anunciar convocados da Copa

A Seleção Mexicana chamou atenção ao anunciar os 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026 por meio de um vídeo narrado pela voz de Roberto Bolaños, intérprete do personagem Chaves.

Para isso, a equipe utilizou Inteligência Artificial (IA) para recriar a voz do artista. Dessa forma, a publicação rapidamente repercutiu entre os torcedores e, além disso, recebeu comentários positivos nas redes sociais.

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Intitulado O Chamado, o vídeo valoriza tradições e costumes do México. Ao mesmo tempo, a produção reforça a identidade nacional e aproxima os torcedores da seleção às vésperas da Copa do Mundo.