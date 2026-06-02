Textor garante permanência no Botafogo: "Sou dono do clube"

Em meio a crise financeira e a disputa pelo poder, John Textor garantiu permanência no comando do Botafogo. Afinal, o empresário publicou na noite desta última segunda-feira (1) um longo vídeo para afirmar que segue no Glorioso. Em tom sério e direcionado aos torcedores, portanto, o americano ressaltou que só saíra se for "arrastado para fora".

"Eu sou Botafogo, eu sou da família, eu sou dono desse clube e nunca desisto.. Não vou a lugar nenhum. Não vou sair deste clube até que me arrastem para fora. Vamos ganhar cada vez mais títulos. Posso prometer isso. Quero encerrar uma história. É uma história de promessas feitas e cumpridas", disse John Textor.

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Textor vive um momento delicado no comando do Botafogo. Dono de 90% das ações da SAF, o americano não é mais unanimidade. Muito disso, claro, pelos problemas financeiros. Afinal, o Alvinegro sofreu o quinto transfer ban nos últimos seis meses, além de ter uma dívida bilionária para resolver. Dessa forma, deve sofrer perdas relevantes no time na próxima janela.

"Muito se fala sobre os investidores que estão vindo comprar as ações do clube, mas eu preciso ser bem claro. Eu sou proprietário de 90% das ações da SAF Botafogo. Sou sócio do clube social. Estou aqui junto com o clube social para apoiar este clube e as ambições dos botafoguenses. Não vamos dividir essa família agora. Não desisto da família e não vou desistir desse clube", completou.