Passagens caras, trajetos curtos: Quanto custa chegar a um estádio da Copa em Nova York?

O MetLife Stadium, em Nova Jérsei, estádio onde a Seleção Brasileira estreará na Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Reprodução/MetLife Stadium)

Os fãs da Seleção Brasileira que estiverem em Nova York com o intuito de acompanhar a estreia da Canarinho na Copa do Mundo, no próximo sábado (13/6), contra Marrocos, precisarão desembolsar quantias significativas caso desejem se deslocar de trem.

Também palco da decisão, o MetLife Stadium está localizado em East Rutherford, no estado de Nova Jérsei, vizinho de Nova York e apenas a 30 minutos de distância da cidade de mesmo nome. Para sair da capital nova-iorquina de trem, será preciso pagar US$ 98 (R$490).

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O preço, no entanto, já foi mais alto. Até, exatamente um mês antes da estreia brasileira em solo norte-americano, o valor era de US$ 150 (R$750). No entanto, após reclamações da população, os valores diminuíram. Apesar disso, segue consideravelmente maior do que os US$ 12,90 (R$ 64,60) habituais.

O governo do Estado de Nova York implementou outras novidades. Ônibus escolares serão cedidos para que torcedores possam fazer o translado do Port Authority Bus até Nova Jérsei. Os preços diminuíram de US$ 80 para US$ 20. Para as duas formas de meio de transporte, é recomendado que seja feita reserva antecipada.

Já na sede da partida entre Brasil x Haiti, a segunda da fase de grupos, na sexta-feira (19/6), os preços não estarão tão salgados. Os preços serão os mesmos dos exigidos normalmente: U$ 2,90 por passagem (R$ 14,58). Há, ainda, uma estação de trem a apenas um quarteirão de distância do estádio da partida, o Lincoln Financial Stadium. A linha B da NRG Station alimenta a arena.

Situação para terceira partida também exigirá esforço financeiro

Os interessados em acompanhar o terceiro confronto do Brasil pela fase de grupos da Copa, na quarta-feira (24/6), contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida), também precisarão, assim como os torcedores em Nova Jérsei, fazer um esforço financeiro. Porém, de forma diferente.

Não será possível fazer uso de metrô ou trem na cidade. Os meios de transporte não chegam até a arena da partida. O governo local anunciou, portanto, que os portadores de ingressos físicos ou digitais poderão se locomover por quatro estações diferentes da malha metroviária da cidade sem custos, para que possam chegar mais perto do estádio. São elas: Dr. Martin Luther King Jr. Plaza Metrorail Station, Golden Glades Multimodal Transit Station/Tri-Rail, Aventura Brightline Station e Seminole Hard Rock Hotel & Casino.

Para os que optarem pela locomoção de carro, os estacionamentos serão outro problema. As duas áreas de estacionamento disponíveis no estádio custarão US$ 175 (R$ 877) na fase de grupos e US$ 250 (R$ 1.251,65) no mata-mata.