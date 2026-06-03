Sabalenka perde para Shnaider e se despede nas quartas de Roland Garros

Número 1 do mundo e finalista no ano passado, a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka foi eliminada nas quartas de final de Roland Garros com a derrota para a russa Diana Shnaider (N.23) nesta quarta-feira (3/6).

Shnaider fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais 3-6, 7-5 e 6-0, em duas horas e 12 minutos.

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"Não tenho palavras", disse a russa de 23 anos, que venceu seu primeiro jogo de quartas de final em um Grand Slam e agora vai enfrentar outra surpresa do torneio, a polonesa Maja Chwalinska (N.114).

Número 11 do mundo em maio de 2025, Shnaider tem cinco títulos no circuito, mas teve um começo de temporada discreto, com uma semifinal no WTA 500 de Adelaide como melhor resultado.

A outra semifinal de Roland Garros será entre a também russa Mirra Andreeva (N.8), companheira de Shnaider nas duplas e única sobrevivente do Top 10, e a ucraniana Marta Kostyuk (N.15).

Sabalenka, que disputava uma fase de quartas de final de Grand Slam pela 14ª vez consecutiva, ficou a um passo de ser a primeira mulher a alcançar sete semifinais seguidas desde Serena Williams.

Grande favorita ao título em Paris após as eliminações de Elena Rybakina (N.2), Coco Gauff (N.4) e Iga Swiatek (N.3), a bielorrussa começou bem na partida e rapidamente abriu 5-1 de vantagem.

Campões inéditos

Embora Shnaider tenha reagido e chegado a diminuir para 5-3, a número 1 do mundo fechou o set com tranquilidade (6-3) e parecia estar a caminho da vitória quando abriu 4-1 e depois sacou para fechar o jogo em 5-4 na segunda parcial.

Mas, assim como em 2025, Sabalenka acumulou erros não forçados (57), permitindo que a adversária empatasse em 5-5 antes de quebrar seu serviço dois jogos depois para igualar o duelo.

O jogo virou decisivamente a favor de Shnaider no início do terceiro set, quando Sabalenka, cada vez mais irritada, perdeu seu saque novamente (2-0) e não conseguiu mais reagir.

"Sinto que tive boas oportunidades [para fechar o jogo] no segundo set, mas desperdicei todas e ela começou a jogar muito bem", disse a bielorrussa na entrevista coletiva após a partida.

"Não me lembro da última vez que perdi dez games seguidos. Acho que mentalmente caí num buraco negro, muito profundo, e não consegui voltar para o jogo", acrescentou.

Sua derrota lembrou a que ela sofreu no ano passado na final contra Gauff, também com muito vento na quadra Philippe Chatrier, que Sabalenka começou dominando antes da virada da americana.

Na ocasião, a bielorrussa, vencedora de quatro títulos de Grand Slam (duas vezes no Aberto da Austrália e duas vezes no US Open), cometeu 70 erros não forçados.

O torneio de Roland Garros de 2026, marcado por surpresas, terá um novo campeão de Grand Slam tanto na categoria masculina quanto na feminina.