De Lúcio e Kaká a Endrick e Igor Thiago: DF "bagunça" coletiva na Copa

Em resposta ao Correio Braziliense, o brasiliense Igor Thiago elogiou a bola da Copa, Trionda, e revelou sentir saudade da comidinha da mãe, dona Diva: "O frango ao molho dela é maravilhoso" - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

New Jersey — O Distrito Federal não testemunhava uma tabelinha entre dois candangos na Copa do Mundo desde 2010, quando Lúcio e Kaká eram as referências do Brasil na África do Sul. Lúcio usava a faixa de capitão sob o comando de Dunga. Kaká vestia a camisa 10. Nesta quarta-feira, Endrick, de 19 anos, e Igor Thiago, 24, quebraram o protocolo no primeiro dia de interação dos jogadores com a imprensa. Infiltrado entre os jornalistas com roupa de treino ao lado de Rayan, Endrick foi repórter por um dia e apertou o conterrâneo.

"Boa tarde, senhor Igor. Como está sendo a experiência com os 26 jogadores escolhidos e como você se sente no grupo?", indagou o jovem repórter.

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“Boa tarde, jornalista Endrick (Risos). Estou muito feliz de ser um dos convocados, poder compartilhar esse momento com vocês, que é único. Ter a possibilidade de cravar o nome na história. Espero que no final disso tudo a gente possa conquistar”, respondeu Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League pelo Brentford com 22 gols, cinco atrás de Haaland.

Tímido na primeira entrevista coletiva em uma Copa do Mundo, Igor Thiago respondeu também a uma pergunta da mãe. Em contato com dona Maria Diva, o Correio indagou qual questionamento ela faria ao filho caso fosse jornalista. “Pergunta qual é o prato preferido que faço para ele”. Missão dada e cumprida. “A comida da mãe acho que sempre é uma coisa boa e sempre vou sentir saudade. O frango ao molho dela é sensacional”, revelou.

Diva emocionou Igor Thiago ao surpreendê-lo em uma viagem à Inglaterra no primeiro semestre deste ano. Sem o companheiro saber, a influenciadora digital e atriz Letícia Carvalho levou a sogra à Europa. “O encontro com a mãe foi um momento que eu não esperava, uma surpresa. Agradeci à minha esposa, que trouxe ela do Brasil e guardou a surpresa por tanto tempo. Estava precisando ter o carinho dela. É uma mulher que me proporcionou tudo nessa vida, batalhadora, que incentiva e inspira todos os dias”, compartilhou o jogador nascido em Taguatinga e criado na Cidade Ocidental (GO).

Humilde, de respostas simples, diretas e algumas delas curtas, Igor Thiago só disparou a falar quando se comportou como apenas mais um jogador disposto a colaborar com o grupo liderado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti.

“Independentemente de começar entre os titulares ou não, quero estar disponível para a Seleção. Só de estar disponível para representar é uma gratidão e alegria grande. Quando você veste a camisa da Seleção tem que estar preparado. Essa mentalidade de sempre proporcionar o melhor futebol e incentivar os companheiros a exercer o melhor, essa competitividade é saudável. Espero que possamos fazer isso mais vezes”, projeta.

Íntimo da torcida do Cruzeiro antes de deixar o país para em busca de espaço no Ludogorets da Bulgária, do Brugge da Bélgica e do Brentford na Inglaterra, o centroavante fez questão de se apresentar a quem ainda não o conhece nem acompanha a Premier League.

"Sou um cara sempre alegre, positivo e sorridente. Esse sou eu dentro de campo também. Apaixonado, guerreiro, batalhador e lutador. Quero mostrar um pouco da minha história."

Igor Thiago é praticamente o único camisa 9 raiz entre os 26 convocados, como eram Ronaldo, Adriano, Luis Fabiano e Fred, por exemplo e tem esse diferencial como vantagem na disputa com Matheus Cunha, Endrick e Rayan por uma vaga no time. “Sou um camisa 9 que briga, que não desiste da bola, quer ter bons números. Nós precisamos entender o que o Mister quer que a gente entregue. Ele entende a importância de cada um. Acho que me enquadro bem, fiz isso bem no Brentford, descendo para dar esse apoio”, comparou, referindo-se ao papel desempenhado por Matheus Cunha no sistema tático de Ancelotti.

