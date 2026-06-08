"Boa evolução", diz boletim médico da CBF sobre estado clínico de Neymar

Carlo Ancelotti projetou Neymar treinando com no campo com os companheiros nesta semana: ainda não há liberação e o jogador segue em tratamento intensivo - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

New Jersey — A presença de Neymar na estreia do Brasil na Copa do Mundo neste sábado contra Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, e até mesmo na primeira fase do torneio, são cada vez mais improváveis. Na tarde desta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou o estado de saúde do camisa 10 de uma maneira técnica, sem dar nenhuma pista, por exemplo, sobre a liberação do craque para os treinos.

“O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira”, informa o documento oficial publicado pela CBF.

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Na última sexta-feira, o técnico Carlo Ancelotti demonstrou mais otimismo do que o boletim médico desta segunda-feira. O italiano projeta, inclusive, a presença de Neymar nos treinos com os companheiros na última semana de treinamentos para a estreia na Copa.

“Acho que é bastante clara (a situação clínica de Neymar). Está fazendo um ótimo trabalho individual. Creio que amanhã (na verdade foi nesta segunda-feira) vai fazer uma ressonância e se tudo estiver bem, poderá treinar com o grupo na próxima semana”, acenou.



A tendência segue de ausência na estreia contra Marrocos e uma possibilidade remota na segunda rodada na partida contra o Haiti, no próximo dia 19, na Filadélfia. A corda pode até esticar até o terceiro jogo, contra a Escócia, em Miami. Tudo vai depender da evolução do jogador e da situação da Seleção no Grupo C. Vitória contra Marrocos pode diminuir a pressão sobre o prazo e ampliar a projeção de retorno para a fase de mata-mata.

No fim de semana, a reportagem do Correio Braziliense mostrou como Neymar tem se empenhado na recuperação em parceria com um fisioterapeuta da confiança dele. Rafael Martini tem sido o responsável pelo tratamento intensivo do jogador durante o dia inteiro com até três sessões em 24 horas. O atacante se mantém isolado na concentração. Não deixou o locar sequer na folga do elenco na última segunda-feira.