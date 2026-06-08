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SEXTA ESTRELA

Veja agenda completa dos jogos do Brasil na 1ª fase da Copa do Mundo

Anote datas e horários dos confrontos da Seleção Brasileira na busca pelo sonho do Hexacampeonato Mundial

O italiano Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O italiano Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A preparação da torcida para a Copa do Mundo de 2026 já pode começar. O torneio, sediado nos Estados Unidos, México e Canadá, marca mais um capítulo na busca da Seleção Brasileira pelo sonho do Hexacampeonato Mundial.

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A agenda completa com os jogos da primeira fase foi estabelecida. A estreia será contra Marrocos, melhor seleção africana do ranking da Fifa e dono da melhor campanha de uma seleção do continente em mundiais, com a semifinal alcançada em 2022. O confronto acontece às 19h de sábado (13/6). 

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O jogo de número dois será contra o Haiti. Apontado como candidato à posição de pior seleção do Mundial, a equipe centro-americana tentará evitar a lanterna da chave. Terão a penta campeã do mundo como segundo adversário às 21h30 de sexta-feira (19/6). 

A despedida da fase de grupos colocará a Canarinho frente a frente com a Escócia, de volta ao torneio pela primeira vez desde 1998. Os europeus, inclusive, vão tentar chegar ao mata-mata de forma inédita no torneio. O confronto acontece às 19h de quarta-feira (24/6). 

Conhecer os detalhes de locais e horários das partidas é fundamental para organizar a torcida e não perder nenhum lance da campanha do Brasil na fase de grupos da competição.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/06/2026 00:00 / atualizado em 08/06/2026 19:52
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