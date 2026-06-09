Shakira posta ensaio para o show de abertura da Copa do Mundo 2026

A cantora Shakira está no ritmo da Copa do Mundo de 2026. Na noite de segunda-feira (8/6), a colombiana publicou registros nas redes sociais mostrando os bastidores da preparação para o espetáculo de abertura, que acontece na quinta-feira (11/6), no Estádio Azteca, na Cidade do México.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Shakira aproveitou o próprio jatinho para ensaiar e, assim, manter o ritmo antes mesmo de chegar ao estádio. Em uma publicação, ela destacou a rotina intensa e reforçou que tem treinado em qualquer lugar.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"Ensaiando toda hora que eu posso e em todo lugar", escreveu a artista nos stories do Instagram.
Em seguida, já no local do evento, a cantora mostrou parte do percurso coreográfico até o gramado, enquanto ensaiava ao lado de bailarinos e da coreógrafa Darina Littleton. Embora ainda não tenha revelado o repertório completo da apresentação, Shakira deu um spoiler importante: a nova música Dai Dai deve integrar o setlist.
A artista, assim, reforça sua ligação histórica com a Copa. Ao longo dos anos, ela marcou presença em diferentes edições do torneio com hits como em 2010 com Waka Waka (This Time for Africa) e La La La.
Saiba Mais
- Esportes E o Neymar? Entenda planejamento da Seleção para ter craque 100% na Copa
- Esportes Éderson, convocado para a Copa do Mundo, tem raízes indígenas
- Esportes Rayssa Leal é a única brasileira entre atletas mais influentes da Time
- Esportes Onde Pelé brilhou em 1958, hoje há escola, praça e cafés
- Esportes Fred quebra o silêncio e debocha de rumores sobre o Atlético
- Esportes Média de altura: o alerta da fita métrica ao caminho do Brasil na Copa