Shakira posta ensaio para o show de abertura da Copa do Mundo 2026

Shakira publicou registros nas redes sociais mostrando os bastidores do ensaio - (crédito: Reprodução de vídeo)

A cantora Shakira está no ritmo da Copa do Mundo de 2026. Na noite de segunda-feira (8/6), a colombiana publicou registros nas redes sociais mostrando os bastidores da preparação para o espetáculo de abertura, que acontece na quinta-feira (11/6), no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Shakira aproveitou o próprio jatinho para ensaiar e, assim, manter o ritmo antes mesmo de chegar ao estádio. Em uma publicação, ela destacou a rotina intensa e reforçou que tem treinado em qualquer lugar.

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"Ensaiando toda hora que eu posso e em todo lugar", escreveu a artista nos stories do Instagram.

Em seguida, já no local do evento, a cantora mostrou parte do percurso coreográfico até o gramado, enquanto ensaiava ao lado de bailarinos e da coreógrafa Darina Littleton. Embora ainda não tenha revelado o repertório completo da apresentação, Shakira deu um spoiler importante: a nova música Dai Dai deve integrar o setlist.

A artista, assim, reforça sua ligação histórica com a Copa. Ao longo dos anos, ela marcou presença em diferentes edições do torneio com hits como em 2010 com Waka Waka (This Time for Africa) e La La La.