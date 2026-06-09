InícioEsportes
MUNDIAL DE SELEÇÕES

Shakira posta ensaio para o show de abertura da Copa do Mundo 2026

Cantora colombiana compartilha bastidores da preparação, ensaia em jatinho e no estádio e deve incluir nova música no repertório da cerimônia

Shakira publicou registros nas redes sociais mostrando os bastidores do ensaio - (crédito: Reprodução de vídeo)
Shakira publicou registros nas redes sociais mostrando os bastidores do ensaio - (crédito: Reprodução de vídeo)

A cantora Shakira está no ritmo da Copa do Mundo de 2026. Na noite de segunda-feira (8/6), a colombiana publicou registros nas redes sociais mostrando os bastidores da preparação para o espetáculo de abertura, que acontece na quinta-feira (11/6), no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Shakira aproveitou o próprio jatinho para ensaiar e, assim, manter o ritmo antes mesmo de chegar ao estádio. Em uma publicação, ela destacou a rotina intensa e reforçou que tem treinado em qualquer lugar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Ensaiando toda hora que eu posso e em todo lugar", escreveu a artista nos stories do Instagram.

Em seguida, já no local do evento, a cantora mostrou parte do percurso coreográfico até o gramado, enquanto ensaiava ao lado de bailarinos e da coreógrafa Darina Littleton. Embora ainda não tenha revelado o repertório completo da apresentação, Shakira deu um spoiler importante: a nova música Dai Dai deve integrar o setlist.

A artista, assim, reforça sua ligação histórica com a Copa. Ao longo dos anos, ela marcou presença em diferentes edições do torneio com hits como em 2010 com Waka Waka (This Time for Africa) e La La La.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 09/06/2026 16:21 / atualizado em 09/06/2026 16:24
    SIGA
    x