Nova York homenageia Pelé e Henry com nomes de ruas durante a Copa do Mundo

Em clima de Mundial, a cidade rebatizou temporariamente duas vias em homenagem aos ex-jogadores, que ajudaram a popularizar o futebol nos Estados Unidos durante suas passagens por clubes locais. - (crédito: Foto: Reprodução/X)

Com o início da Copa do Mundo nesta quinta-feira (11/6), os Estados Unidos, uma das sedes do torneio, ao lado de Canadá e México, já vivem o clima da competição. Em Nova York, duas ruas foram rebatizadas temporariamente em homenagem a Pelé e ao ex-atacante francês Thierry Henry. Dois ídolos responsáveis por ajudar a impulsionar a popularidade do futebol no país.

A via dedicada ao Rei do Futebol fica no cruzamento da Shea Road com a Meridian Road, no Queens, enquanto a homenagem a Henry ocupa a esquina da Rua 50 com a Sexta Avenida, em Manhattan. Os nomes permanecerão nas placas da cidade até 1º de novembro.

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Além do brilho na seleção nacional, ambos jogadores já defenderam equipes dos Estados Unidos. Pelé, com três títulos mundiais, atuou pelo New York Cosmos, de 1975 a 1977, e foi, inclusive, campeão da liga norte-americana. No clube, o brasileiro encerrou a carreira, em amistoso contra o Santos. Já Henry, com um título da Copa do Mundo em 1998, defendeu o New York Red Bulls, de 2010 a 2014.

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“Esta cidade ocupa um lugar muito especial no meu coração. Meu filho Tristan nasceu aqui. Então, Nova Iorque fará para sempre parte da história da nossa família. Obrigado por esta homenagem incrível. Um agradecimento ao prefeito Mamdani e à Virginia Maloney por sua gentileza e reconhecimento. Voltarei em breve para tirar uma selfie”, afirmou Henry, em uma rede social.

Maior campeão da história das Copas do Mundo, o Brasil inicia neste sábado (13/6), às 19h, diante do Marrocos, a caminhada em busca do hexacampeonato e do fim de um jejum de 24 anos sem a cobiçada taça. Já a França, bicampeã mundial e vice da última edição, disputada no Catar, estreia na segunda-feira (15/6), às 18h, contra o Iraque.

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz

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