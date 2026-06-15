Copa do Mundo, 5º dia: confira jogos, horários e transmissões

Os primeiros jogos dos grupos G e H acontecem todos nos Estados Unidos (EUA), tendo inicio à partir das 13h, no horário de Brasília, indo até as 22h - (crédito: Foto: DivulgaÃ§Ã£o/FIFA)

Nesta segunda-feira (15/6) começa oficialmente o 5º dia de Copa do Mundo. A data vai ser marcada por confrontos entre oito seleções dos cinco continentes, em partidas pela fase de grupos. Os primeiros jogos dos grupos G e H acontecem todos nos Estados Unidos (EUA), tendo inicio à partir das 13h, no horário de Brasília, indo até as 22h.

Sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira faz o segundo jogo na sexta-feira (19/6) em busca do hexacampeonato. A partida será contra o Haiti, às 19h, pela segunda rodada do Grupo C.

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Confira os jogos desta segunda-feira (15/6):

Grupo H

Espanha x Cabo Verde

Horário: 13h (de Brasília)

13h (de Brasília) Local: Estádio de Atlanta, Atlanta

Estádio de Atlanta, Atlanta Onde assistir: Internet/streaming: Cazé TV

Irã x Nova Zelândia

Horário: 22h (de Brasília)

22h (de Brasília) Local: Estádio de Los Angeles, Inglewood

Estádio de Los Angeles, Inglewood Onde assistir: Internet/streaming: Cazé TV

Grupo G

Arábia Saudita x Uruguai

Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio de Miami, Miami Gardens

Estádio de Miami, Miami Gardens Onde assistir:

TV aberta: SBT

TV fechada: SporTV

Internet/streaming: Cazé TV

Bélgica x Egito

Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio de Seattle, Seattle

Estádio de Seattle, Seattle Onde assistir:

TV aberta: TV Globo

TV fechada: SporTV

Internet/streaming: Cazé TV, ge tv