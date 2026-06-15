Copa do Mundo, 5º dia: confira jogos, horários e transmissões

Nesta segunda-feira (15/6) começa oficialmente o 5º dia de Copa do Mundo. A data vai ser marcada por confrontos entre oito seleções dos cinco continentes, em partidas pela fase de grupos. Os primeiros jogos dos grupos G e H acontecem todos nos Estados Unidos (EUA), tendo inicio à partir das 13h, no horário de Brasília, indo até as 22h.
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Sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira faz o segundo jogo na sexta-feira (19/6) em busca do hexacampeonato. A partida será contra o Haiti, às 19h, pela segunda rodada do Grupo C.
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Confira os jogos desta segunda-feira (15/6):
Grupo H
Espanha x Cabo Verde
- Horário: 13h (de Brasília)
- Local: Estádio de Atlanta, Atlanta
- Onde assistir: Internet/streaming: Cazé TV
Irã x Nova Zelândia
- Horário: 22h (de Brasília)
- Local: Estádio de Los Angeles, Inglewood
- Onde assistir: Internet/streaming: Cazé TV
Grupo G
Arábia Saudita x Uruguai
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Estádio de Miami, Miami Gardens
- Onde assistir:
TV aberta: SBT
TV fechada: SporTV
Internet/streaming: Cazé TV
Bélgica x Egito
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio de Seattle, Seattle
- Onde assistir:
TV aberta: TV Globo
TV fechada: SporTV
Internet/streaming: Cazé TV, ge tv
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