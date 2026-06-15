InícioEsportes
FUTEBOL

Copa do Mundo, 5º dia: confira jogos, horários e transmissões

Segunda-feira será marcada por confrontos entre países dos cinco continentes

Os primeiros jogos dos grupos G e H acontecem todos nos Estados Unidos (EUA), tendo inicio à partir das 13h, no horário de Brasília, indo até as 22h - (crédito: Foto: DivulgaÃ§Ã£o/FIFA)
Os primeiros jogos dos grupos G e H acontecem todos nos Estados Unidos (EUA), tendo inicio à partir das 13h, no horário de Brasília, indo até as 22h - (crédito: Foto: DivulgaÃ§Ã£o/FIFA)

Nesta segunda-feira (15/6) começa oficialmente o 5º dia de Copa do Mundo. A data vai ser marcada por confrontos entre oito seleções dos cinco continentes, em partidas pela fase de grupos. Os primeiros jogos dos grupos G e H acontecem todos nos Estados Unidos (EUA), tendo inicio à partir das 13h, no horário de Brasília, indo até as 22h.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira faz o segundo jogo na sexta-feira (19/6) em busca do hexacampeonato. A partida será contra o Haiti, às 19h, pela segunda rodada do Grupo C.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Confira os jogos desta segunda-feira (15/6):

Grupo H

Espanha x Cabo Verde

  • Horário: 13h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Atlanta, Atlanta
  • Onde assistir: Internet/streaming: Cazé TV

Irã x Nova Zelândia

  • Horário: 22h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Los Angeles, Inglewood
  • Onde assistir: Internet/streaming: Cazé TV

Grupo G

Arábia Saudita x Uruguai

  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Miami, Miami Gardens
  • Onde assistir:

TV aberta: SBT
TV fechada: SporTV
Internet/streaming: Cazé TV

Bélgica x Egito

  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Seattle, Seattle
  • Onde assistir:

TV aberta: TV Globo
TV fechada: SporTV
Internet/streaming: Cazé TV, ge tv

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 15/06/2026 06:00
SIGA
x