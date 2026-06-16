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COPA DO MUNDO

Nome do herói de Cabo Verde foi homenagem ao botafoguense Josimar

Apelido de Vozinha, estampado na camisa do goleiro, nasceu da forte ligação com os avós, que, praticamente, o criaram

Josimar atuou no Botafogo e na Seleção Brasileira, jogando na Copa do Mundo de 1986 - (crédito: Divulgação / FIFA)
Josimar atuou no Botafogo e na Seleção Brasileira, jogando na Copa do Mundo de 1986 - (crédito: Divulgação / FIFA)

Josimar José Évora Dias, o Vozinha, 40 anos, é um dos jogadores mais experientes desta edição da Copa do Mundo. Ele foi o protagonista do histórico empate por 0x0 com a Espanha, ontem, resultado que marcou a estreia da seleção de Cabo Verde em Mundiais. O nome é uma homenagem do pai ao ex-lateral brasileiro Josimar, que atuou no Botafogo e na Seleção Brasileira que foi à Copa do Mundo de 1986. O apelido Vozinha, estampado na camisa do goleiro, nasceu da forte ligação com os avós, que, praticamente, o criaram.

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O pai servia ao Exército, e a mãe passava grande parte do tempo trabalhando. Dessa forma, o goleiro viveu a maior parte da infância ao lado dos avós, a quem recorria sempre que era contrariado.

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"Jogava muito bem com os pés, era competitivo e rebelde, não gostava de perder. Tomava muita porrada e, sempre, quando não conseguia dar o troco, ia para casa com raiva, com a cara fechada, e eles (os amigos) ficavam tirando sarro, que eu estava indo reclamar com os avós", contou Vozinha em entrevista à Fifa.

Quando decidiu seguir a carreira de jogador, Josimar deixou Cabo Verde rumo à Angola. Lá, encontrou outro atleta com o mesmo nome, e passou a utilizar, então, o apelido de infância, "Vozinha", como nome de guerra nas costas da camisa. Revelado pelo Batuque, de Cabo Verde, o goleiro construiu uma trajetória internacional com passagens pelo Progresso, de Angola, pelo Zimbru Chiinu, da Moldávia, pelo AEL Limassol, do Chipre, pelo AS Trenín, da Eslováquia, e pelo Gil Vicente, de Portugal, antes de se transferir para o Chaves, clube atual. Ele é um dos maiores ídolos da história da seleção de Cabo Verde. Com 90 partidas disputadas, o goleiro ocupa a segunda posição entre os jogadores com mais jogos na equipe nacional.

Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz.

 

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Lucas Alarcão*

Estudante de jornalismo do UniCeub, é repórter estagiário de Esportes no Correio Braziliense.

Por Lucas Alarcão*
postado em 16/06/2026 05:40
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