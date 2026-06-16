Nome do herói de Cabo Verde foi homenagem ao botafoguense Josimar

Josimar atuou no Botafogo e na Seleção Brasileira, jogando na Copa do Mundo de 1986 - (crédito: Divulgação / FIFA)

Josimar José Évora Dias, o Vozinha, 40 anos, é um dos jogadores mais experientes desta edição da Copa do Mundo. Ele foi o protagonista do histórico empate por 0x0 com a Espanha, ontem, resultado que marcou a estreia da seleção de Cabo Verde em Mundiais. O nome é uma homenagem do pai ao ex-lateral brasileiro Josimar, que atuou no Botafogo e na Seleção Brasileira que foi à Copa do Mundo de 1986. O apelido Vozinha, estampado na camisa do goleiro, nasceu da forte ligação com os avós, que, praticamente, o criaram.

O pai servia ao Exército, e a mãe passava grande parte do tempo trabalhando. Dessa forma, o goleiro viveu a maior parte da infância ao lado dos avós, a quem recorria sempre que era contrariado.

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"Jogava muito bem com os pés, era competitivo e rebelde, não gostava de perder. Tomava muita porrada e, sempre, quando não conseguia dar o troco, ia para casa com raiva, com a cara fechada, e eles (os amigos) ficavam tirando sarro, que eu estava indo reclamar com os avós", contou Vozinha em entrevista à Fifa.

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Quando decidiu seguir a carreira de jogador, Josimar deixou Cabo Verde rumo à Angola. Lá, encontrou outro atleta com o mesmo nome, e passou a utilizar, então, o apelido de infância, "Vozinha", como nome de guerra nas costas da camisa. Revelado pelo Batuque, de Cabo Verde, o goleiro construiu uma trajetória internacional com passagens pelo Progresso, de Angola, pelo Zimbru Chiinu, da Moldávia, pelo AEL Limassol, do Chipre, pelo AS Trenín, da Eslováquia, e pelo Gil Vicente, de Portugal, antes de se transferir para o Chaves, clube atual. Ele é um dos maiores ídolos da história da seleção de Cabo Verde. Com 90 partidas disputadas, o goleiro ocupa a segunda posição entre os jogadores com mais jogos na equipe nacional.

Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz.