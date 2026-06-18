Internado na UTI, Parreira tem inflamação pulmonar e respira por aparelhos

Carlos Alberto Parreira, ex-técnico da Seleção Brasileira, enfrenta um quadro de inflamação pulmonar e conta com a ajuda de aparelhos para respirar normalmente. O carioca está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

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Segundo nota enviada pelo hospital à imprensa, Parreira está, por hora, estável. No entanto, não há previsão de alta para ir ao quarto. "A família agradece as manifestações de apoio", completa a instituição.

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Além do quadro respiratório, o comandante do tetra luta contra um quadro de linfoma de Hodgkin, doença diagnosticada em 2023. Trata-se de um tipo de câncer que se origina no sistema linfático.

História no futebol brasileiro e internacional começou nos anos 1970

Carlos Alberto Parreira é mencionado como um dos principais treinadores da história do futebol brasileiro. Em diferentes funções, esteve diretamente envolvido em oito edições de Copa do Mundo.

Em duas delas, sagrou-se campeão (1970 e 1994). Na campanha do tri, foi preparador físico do Brasil. Em 1982, comandou Kuwait. Oito anos depois, estava à frente dos Emirados Árabes. Em 1998, da Arábia Saudita. Em 2010, da África do Sul. De volta ao Brasil, comandou a Canarinho em 2006. Enquanto isso, em 2014, foi coordenador técnico da Seleção.

No cenário nacional do futebol de clubes, é ídolo do Fluminense, onde começou justamente como preparador físico, nos anos 1970. Em 1984, era o técnico no título do Campeonato Brasileiro daquele ano, o segundo da história do Tricolor Carioca. Em 1999, comandou o time na Série C. A última passagem veio em 2009.

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Durante a carreira, também somou passagens por Corinthians, São Paulo, Atlético-MG, Santos, Bragantino e Internacional; além de Valencia (Espanha), Fenerbahçe (Turquia) e MetroStars (EUA) no exterior.

Veja a nota enviada pelo Hospital Samaritano Barra:

"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que o ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com um quadro de inflamação pulmonar e respira com auxílio de aparelhos. O paciente encontra-se estável, sem previsão de alta para o quarto. A família agradece as manifestações de apoio."