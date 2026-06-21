Copa do Mundo, 11º dia: confira jogos, horários e transmissões

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 continua neste domingo (21/6).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O 11º dia de Copa do Mundo será marcado com cinco partidas dos grupos F,G e H. Os jogos, que estão distribuídos entre os três países que sediam a Copa este ano (México, EUA e Canadá) começam logo na madrugada, a partir das 01h da manhã, seguindo até às 22h.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Confira os jogos, horários e transmissões:
Espanha x Arábia Saudita
- Horário: 13h (horário de Brasília)
- Local: Estádio de Atlanta, Atlanta, Estados Unidos
- Onde assistir: Cazé TV.
Bélgica x Irã
- Horário: 16h (horário de Brasília)
- Local: Estádio de Los Angeles, Inglewood, Estados Unidos
- Onde assistir: Cazé TV.
Leia também: Nascimento da canarinho: quem era o jovem que desenhou o uniforme da Seleção
Uruguai x Cabo Verde
- Horário: 19h (horário de Brasília)
- Local: Estádio de Miami, Miami Gardens, Estados Unidos
- Onde assistir: Cazé TV; GE TV (YouTube); Globo; SBT+ ; SporTV.
Nova Zelândia x Egito
- Horário: 22h (horário de Brasília)
- Local: BC Place de Vancouver, Vancouver, Canadá.
- Onde assistir: Cazé TV; Globo; SporTV.
*Estagiário sob supervisão de Paulo Floro
Saiba Mais