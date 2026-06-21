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COPA DO MUNDO 2026

Copa do Mundo, 11º dia: confira jogos, horários e transmissões

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 continua neste domingo (21/6)

O 11º dia de Copa do Mundo será marcado com cinco partidas dos grupos F,G e H - (crédito: PA Wire)
O 11º dia de Copa do Mundo será marcado com cinco partidas dos grupos F,G e H - (crédito: PA Wire)

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 continua neste domingo (21/6).

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O 11º dia de Copa do Mundo será marcado com cinco partidas dos grupos F,G e H. Os jogos, que estão distribuídos entre os três países que sediam a Copa este ano (México, EUA e Canadá) começam logo na madrugada, a partir das 01h da manhã, seguindo até às 22h.

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Confira os jogos, horários e transmissões:

Espanha x Arábia Saudita 

  • Horário: 13h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio de Atlanta, Atlanta, Estados Unidos
  • Onde assistir: Cazé TV.

Bélgica x Irã 

  • Horário: 16h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio de Los Angeles, Inglewood, Estados Unidos
  • Onde assistir: Cazé TV.

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Uruguai x Cabo Verde

  • Horário: 19h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio de Miami, Miami Gardens, Estados Unidos
  • Onde assistir: Cazé TV; GE TV (YouTube); Globo; SBT+ ; SporTV.

Nova Zelândia x Egito

  • Horário: 22h (horário de Brasília)
  • Local: BC Place de Vancouver, Vancouver, Canadá.
  • Onde assistir: Cazé TV; Globo; SporTV.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Floro

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 21/06/2026 06:00 / atualizado em 21/06/2026 09:16
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