Copa do Mundo, 11º dia: confira jogos, horários e transmissões

O 11º dia de Copa do Mundo será marcado com cinco partidas dos grupos F,G e H - (crédito: PA Wire)

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 continua neste domingo (21/6).

O 11º dia de Copa do Mundo será marcado com cinco partidas dos grupos F,G e H. Os jogos, que estão distribuídos entre os três países que sediam a Copa este ano (México, EUA e Canadá) começam logo na madrugada, a partir das 01h da manhã, seguindo até às 22h.

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Confira os jogos, horários e transmissões:

Espanha x Arábia Saudita

Horário: 13h (horário de Brasília)

13h (horário de Brasília) Local: Estádio de Atlanta, Atlanta, Estados Unidos

Estádio de Atlanta, Atlanta, Estados Unidos Onde assistir: Cazé TV.

Bélgica x Irã

Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Estádio de Los Angeles, Inglewood, Estados Unidos

Estádio de Los Angeles, Inglewood, Estados Unidos Onde assistir: Cazé TV.

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Uruguai x Cabo Verde

Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Estádio de Miami, Miami Gardens, Estados Unidos

Estádio de Miami, Miami Gardens, Estados Unidos Onde assistir: Cazé TV; GE TV (YouTube); Globo; SBT+ ; SporTV.

Nova Zelândia x Egito

Horário: 22h (horário de Brasília)

22h (horário de Brasília) Local: BC Place de Vancouver, Vancouver, Canadá.

BC Place de Vancouver, Vancouver, Canadá. Onde assistir: Cazé TV; Globo; SporTV.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Floro