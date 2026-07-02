CazéTV é banida pela CBF e perde direitos de exibição da Copa do Brasil - (crédito: Reprodução/Divulgação)

A CazéTV não seguirá na disputa pelos direitos de transmissão da Copa do Brasil para o período de 2027 a 2030.

Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que a empresa deixou de atender aos requisitos estabelecidos para a licitação.

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De acordo com a entidade, os critérios técnicos e financeiros exigidos para participar da concorrência não foram cumpridos, embora não tenha especificado quais exigências motivaram a desclassificação.

A decisão representa um revés para a plataforma, que nos últimos anos passou a disputar espaço com as emissoras tradicionais na aquisição de importantes direitos esportivos.

A expansão da CazéTV ganhou força com transmissões de grandes competições e eventos ao vivo.

Atualmente, durante a Copa do Mundo de 2026, a plataforma exibe os 104 jogos do torneio por meio do YouTube, em uma parceria firmada com a LiveMode.

A saída da concorrência acontece em meio a outro momento delicado para a empresa. Recentemente, a CazéTV passou a ser alvo de questionamentos por parte de órgãos de controle em razão de ações publicitárias envolvendo casas de apostas exibidas durante as transmissões do Mundial.