CazéTV é banida pela CBF e perde direitos de exibição da Copa do Brasil

A CazéTV não seguirá na disputa pelos direitos de transmissão da Copa do Brasil para o período de 2027 a 2030.
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Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que a empresa deixou de atender aos requisitos estabelecidos para a licitação.
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De acordo com a entidade, os critérios técnicos e financeiros exigidos para participar da concorrência não foram cumpridos, embora não tenha especificado quais exigências motivaram a desclassificação.
A decisão representa um revés para a plataforma, que nos últimos anos passou a disputar espaço com as emissoras tradicionais na aquisição de importantes direitos esportivos.
A expansão da CazéTV ganhou força com transmissões de grandes competições e eventos ao vivo.
Atualmente, durante a Copa do Mundo de 2026, a plataforma exibe os 104 jogos do torneio por meio do YouTube, em uma parceria firmada com a LiveMode.
A saída da concorrência acontece em meio a outro momento delicado para a empresa. Recentemente, a CazéTV passou a ser alvo de questionamentos por parte de órgãos de controle em razão de ações publicitárias envolvendo casas de apostas exibidas durante as transmissões do Mundial.
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