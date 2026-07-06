Choque ibérico de gerações: Portugal e Espanha se enfrentam nesta segunda-feira

Lamine Yamal enfrentando Nuno Mendes, um dos adversários mais difíceis; o duelo cerebral entre Vitinha e Rodri; ou o confronto entre dois velhos conhecidos do futebol saudita, Cristiano Ronaldo e Aymeric Laporte: esses são os tão aguardados embates que marcam a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Portugal, hoje, às 16h, em Dallas.

Lamine Yamal ainda nem completou 19 anos, o que acontecerá em 13 de julho, mas colecionou alguns rivais de peso. Um dos mais notáveis é o português Nuno Mendes, astro do Paris Saint-Germain e bicampeão europeu, considerado por muitos o melhor lateral-esquerdo do mundo.

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Faíscas voam sempre que o ponta-direita espanhol cruza o caminho de Nuno. O jogador português é uma força da natureza em termos de velocidade, talento nato e controle de bola, uma combinação capaz de neutralizar as jogadas mágicas do jovem craque do Barcelona.

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Nuno Mendes, de 24 anos, levou a melhor sobre o espanhol no ano passado, na final da Liga das Nações, vencida por Portugal nos pênaltis (2 x 2 no tempo regulamentar; 5 x 3 nas penalidades), chegando a ser eleito o melhor jogador do torneio e marcando um gol espetacular na própria final.

Na Copa do Mundo de 2026, ele volta a exibir o brilho tanto na defesa quanto no ataque, inclusive com um gol marcado, assim como o prodígio espanhol Lamine Yamal, que vem crescendo de produção após chegar ao torneio se recuperando de uma lesão no músculo bíceps femoral da perna esquerda.

Maestros

Como maestros do meio-campo de PSG e Manchester City, respectivamente, Vitinha e Rodri figuram em todas as listas dos melhores meio-campistas do mundo.

O espanhol, vencedor da Bola de Ouro de 2024, está recuperando gradualmente aquela versão excepcional após uma grave lesão no joelho sofrida quando vivia o melhor momento.

Depois de completar 30 anos durante a Copa do Mundo, ele comandou a partida contra a Áustria (3 x 0) com grande segurança, impressionando o técnico adversário, Ralf Rangnick.

“Se alguém me perguntasse quem foi o melhor jogador da partida, eu diria Rodri. Foi excepcional e incrível vê-lo ao vivo pela primeira vez”, disse o renomado treinador alemão.

Vitinha, de 26 anos, tem tido dificuldade em repetir na seleção portuguesa o ótimo futebol que exibe no PSG, onde orquestra o jogo de uma área à outra ao lado do compatriota João Neves.

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Na seleção de Portugal, com estilo de jogo menos definido, os pontos fortes de Vitinha, que dependem de ele desempenhar um papel central na construção das jogadas, muitas vezes se diluem.

Velhos amigos

Companheiros de equipe no saudita Al-Nassr entre 2023 e 2025, Aymeric Laporte e Cristiano Ronaldo vão se reencontrar, como adversários, na grande área do estádio de Arlington.

Laporte, zagueiro de 32 anos, deixou o futebol saudita para retornar ao Athletic Bilbao e revitalizar a carreira, enquanto CR7 continua liderando o Al-Nassr.

A lenda portuguesa, que marcou três gols na Copa do Mundo aos 41 anos, mas enfrentou críticas pela contribuição limitada ao jogo coletivo da equipe, tentará quebrar a invencibilidade defensiva da Espanha, que não sofreu gols em quatro partidas, um feito alcançado por apenas uma outra seleção no torneio, o México.

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No entanto, Roberto Martínez, o técnico espanhol da seleção de Portugal, ousou ao substituir Cristiano Ronaldo aos 81 minutos do jogo dos 16-avos de final contra a Croácia, quando estava 1 x 1 (o empate havia sido obtido justamente por um gol de pênalti de CR7).

A decisão deu certo, e a equipe venceu o confronto graças a um gol de cabeça do atacante Gonçalo Ramos nos acréscimos (90’+4).