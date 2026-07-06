Portugal x Espanha: a história de uma das maiores rivalidades do futebol

Nesta segunda-feira (6/7) a Espanha conseguiu vencer o Clássico Ibérico contra Portugal por 1 a 0 e garantiu classificação às quartas de final da Copa do Mundo 2026 - (crédito: AFP)

A rivalidade entre Portugal e Espanha, conhecida como o clássico ibérico, foi um dos confrontos mais aguardados do futebol mundial. Cada vez em que as seleções se encontram, a partida transcende o esporte, carregando décadas de história, cultura e uma competição acirrada que mobiliza torcedores dos dois lados da fronteira.

Nesta segunda-feira (6/7) a Espanha conseguiu vencer o Clássico Ibérico contra Portugal por 1 a 0 e garantiu classificação às quartas de final da Copa do Mundo 2026. No gramado do Dallas Stadium, nos EUA, o gol da vitória foi marcado pelo meio de campo Mikel Merino, já nos acréscimos.

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Este duelo vai muito além das quatro linhas. A proximidade geográfica e os laços históricos criam um cenário único, onde a busca pela supremacia no futebol ganha contornos de orgulho nacional. Em campo, o resultado são jogos táticos, intensos e, muitas vezes, decididos nos detalhes.

Ao longo dos anos, vários confrontos se tornaram memoráveis, alimentando ainda mais essa rivalidade. Cada partida decisiva escreve um novo capítulo, marcado por heróis e momentos de pura emoção que ficam gravados na memória dos torcedores.

Jogos históricos entre Portugal e Espanha

A Eurocopa de 2004 foi um palco importante para o clássico. Jogando em casa, a seleção portuguesa venceu a Espanha por 1 a 0 na fase de grupos, um resultado que eliminou os espanhóis e impulsionou Portugal em sua campanha até a final do torneio.

O troco espanhol veio na semifinal da Eurocopa de 2012. Após um empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação, a Espanha levou a melhor na disputa de pênaltis, eliminando Portugal e avançando para a final, onde se sagraria campeã.

Mais recentemente, a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, proporcionou talvez o confronto mais espetacular entre os dois. Um empate eletrizante em 3 a 3 na fase de grupos, com um hat-trick de Cristiano Ronaldo, mostrou a capacidade das duas equipes de entregar um espetáculo inesquecível.

Craques que definiram o clássico

Para Portugal, Cristiano Ronaldo se destaca como a figura central, sendo frequentemente o protagonista nos momentos decisivos contra a Espanha. Sua performance em 2018 é um exemplo claro de seu impacto.

Do lado espanhol, a geração de ouro que dominou o futebol mundial, com nomes como Xavi Hernández, Andrés Iniesta e Iker Casillas, foi fundamental para consolidar a força da "La Roja" nos confrontos diretos. A habilidade e o controle de jogo desses atletas muitas vezes ditaram o ritmo das partidas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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