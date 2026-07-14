Fãs poderão comprar itens de Messi e Shakira em leilão da Copa

Camisa de Lionel Messi fará parte de leilão da Copa do Mundo 2026 - (crédito: Foto: Divulgação / AFA)

Objetos que marcaram a Copa do Mundo de 2026 serão colocados à venda em um leilão online nos dias entre 22 e 29 de julho. Além de itens usados em partidas históricas, a iniciativa reunirá peças ligadas a Lionel Messi, Shakira e outros nomes do torneio. A expectativa é arrecadas mais de R$ 500 milhões na ação.

Camisas autografadas por Lionel Messi, Santiago Giménez e pela seleção dos Estados Unidos estão entre os lotes anunciados previamente. Além disso, as três bolas dos jogos de abertura nas sedes desta Copa do Mundo também estão entre os itens para leilão.

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Duas peças de Shakira também estão incluídas no leilão. Uma está relacionada ao clipe de "Dai Dai", música oficial do torneio, e a outra trata-se da roupa que a artista utilizará durante o show do intervalo da decisão.

Itens exclusivos

A bola da finalíssima, marcada para o dia 19 de julho, também fará parte do leilão. O último jogo desta edição acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e as seleções da França, Espanha, Inglaterra e Argentina seguem vivas na disputa pelo sonhado título.

Entre os itens mais exclusivos está outra bola, mas essa com as assinaturas de Shakira, Kaká e do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Outra peça receberá os nomes de todos os participantes do espetáculo do intervalo da final, escritos pelo vocalista do Coldplay, Chris Martin.

Show da final da Copa do Mundo

Além de Shakira, a apresentação de 11 minutos ainda reunirá nomes como Madonna, BTS, Justin Bieber, Burna Boy e personagens dos The Muppets e da Vila Sésamo.

O show do intervalo também tem caráter beneficente e arrecadará recursos para o Fundo Global de Educação Cidadã da Fifa. A meta da entidade visa captar 100 milhões de dólares (R$ 509 milhões) para crianças em todo o mundo. Até o momento, a iniciativa já ultrapassou 50 milhões (R$ 254,6 milhões) arrecadados.

O valor arrecadado sofrerá mudanças já nesta terça-feira (14). Isso porque um dólar de cada ingresso vendido para jogos da Copa é destinado ao projeto, com vigência por toda competição. Ou seja, o fundo contabilizará os valores das entradas para o duelo entre França x Espanha, no Dallas Stadium, às 16h (de Brasília), pela semifinal.

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