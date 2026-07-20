Supercomputador cravou bicampeonato espanhol na Copa do Mundo

Com gol de Ferrán Torres na prorrogação, a Espanha garantiu o bicampeonato mundial - (crédito: Jewel SAMAD / AFP)

A conquista da Espanha na Copa do Mundo de 2026 confirmou a principal projeção feita pelo supercomputador Opta Analyst para a decisão do torneio. Antes da bola rolar para a final disputada neste domingo (19/7), o modelo estatístico apontava a seleção espanhola como favorita ao título, com 56,05% de probabilidade de vencer a Argentina.

Em campo, a previsão se confirmou. A Espanha derrotou a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, em Nova Jersey, e conquistou o bicampeonato mundial.

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Após empate sem gols no tempo regulamentar, Ferrán Torres marcou o gol do título no tempo extra. A equipe espanhola dominou as ações durante a maior parte da partida e contou com vantagem numérica na prorrogação após a expulsão de Enzo Fernández.

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O modelo desenvolvido pela OptaAnalyst atribuía à Argentina 43,95% de chances de levantar a taça, percentual inferior ao da seleção espanhola, que chegou à decisão como favorita segundo as simulações realizadas antes da final.

Como funciona o supercomputador

Apesar do nome, o sistema não "prevê o futuro". O supercomputador Opta utiliza modelos estatísicos alimentadios por uma enorme base de dados sobre partidas e jogadores para calcular probabilidades de cada resultado.

Entre as informações consideradas estão o desempenho recente das equipes, histórico de confrontos, estatísticas individuais e coletivas, gols, assistências, finalizações, lesões, suspensões e diversos outros indicadores.

Com esses dados, o modelo simula cada confronto milhares de vezes e estima as chances de vitória, classificação ou conqista do título para cada seleção.

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Por isso, as projeções representam probabilidades, e não certezas. Embora tenha acertado o campeão da Copa do Mundo de 2026, o próprio modelo trabalha com diferentes cenários possíveis, atualizados conforme o andamento da competição.