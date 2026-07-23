Yuri Alberto marca duas vezes e Corinthians vence o Remo sem sustos

O Corinthians teve um primeiro tempo arrebatador e venceu no retorno do Campeonato Brasileiro após a parada para a Copa do Mundo. Na noite desta quinta-feira (23), o Timão bateu o Remo por 3 a 0, na Neo Química Arena, com os três gols marcados antes do intervalo. Yuri Alberto, duas vezes, e Kaio César anotaram os gols da partida.
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Com o resultado, o Timão manteve a sequência de três vitórias seguidas e subiu na tabela. O Corinthians encerrou o primeiro turno na sétima colocação, com 27 pontos, a cinco da zona de classificação para a Libertadores. Por outro lado, o Remo segue na zona de rebaixamento, na 19ª colocação, com 18 pontos.
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Na abertura do returno, o Corinthians vai até Salvador para encarar o Bahia, na tarde do próximo domingo (26), às 16h. No mesmo dia, o Remo recebe o rival do Tricolor, o Vitória, no Mangueirão, às 19h30.
Ataque funciona e Corinthians encaminha vitória
A partida começou com muita intensidade, com o Corinthians subindo as linhas para tentar apertar na marcação. Entretanto, a primeira oportunidade veio apenas aos 16 minutos, em arremate de Matheuzinho de fora da área para defesa de Marcelo Rangel. Porém, não demorou muito para o Timão conseguir abrir o marcador. Breno Bidon fez boa jogada individual e tocou para André, que deu ótimo passe para Yuri Alberto invadir a área e chutar firme para marcar.
Os donos da casa seguiram em cima, rondando muito a área azulina. Com isso, conseguiu ampliar o placar. Kaio César fez boa jogada individual e tocou para Yuri Alberto, que acionou Labyad, que cruzou na área, Bidon ajeitou e Kaio apareceu de peixinho para concluir para as redes. A arbitragem chegou a marcar impedimento em campo, mas o Var validou o gol. Ainda deu tempo de o terceiro sair antes do intervalo. Matheuzinho cruzou na área, Bidu ajeitou e Yuri Alberto aproveitou para fazer o seu segundo gol no jogo.
Timão controla o jogo e não toma sustos
Na segunda etapa, o Corinthians controlou o jogo, enquanto o Remo tentava apertar para criar oportunidades no ataque. Porém, o Timão teve a primeira chance após o intervalo, mas sem levar muito perigo. Allan arriscou de fora da área e Marcelo Rangel fez a defesa sem problemas.
Porém, a partida seguiu arrastada, sem grandes oportunidades para os dois lados. Na melhor chance de transformar o placar em goleada, Lingard recebeu na área, mas mandou para fora. Sem sofrer susto, o Timão fechou o marcador em 3 a 0 dentro de casa.
CORINTHIANS 3 X 0 REMO
Campeonato Brasileiro 19ª rodada
Data e horário: 23/7/2026 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Público pagante: 43.623 torcedores
Público total: 43.970 torcedores
Renda: R$ 3.104.834,37
Gol: Yuri Alberto, 25’/1ºT (1-0); Kaio César, 40’/1ºT (2-0); Yuri Alberto, 46’/1ºT (3-0)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri, 34’/2ºT); André (Matheus Pereira, 34’/2ºT), Allan, Breno Bidon (Dieguinho, 41’/2ºT) e Labyad (Lingard, 26’/2ºT); Kaio César (Carrillo, 26’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.
REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Marllon e Mayk; Zé Welison, Patrick (Picco, 34’/2ºT) e Vitor Bueno (Zé Ricardo, intervalo); Yago Pikachu (Matheus Alexandre, 34’/2ºT), Jajá (Tico, 43’/2ºT) e Alef Manga (Gabriel Taliari, 26’/2ºT) Técnico: Léo Condé.
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR)
VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
Cartões amarelos: Gabriel Paulista (COR); Marllon (REM)
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