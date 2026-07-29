Avião com James Rodríguez tem falha no motor antes da decolagem

O meia colombiano James Rodríguez levou um grande susto, nesta terça-feira (28/7), após o avião em que estava sofrer uma falha grave no motor durante a corrida para a decolagem. A tripulação realizou uma parada de emergência ainda na pista, cancelou o voo e evitou o pior, garantindo que o jogador e os outros passageiros saíssem ilesos da situação.

De acordo com veículos da imprensa colombiana e internacional, os sistemas de segurança e os pilotos detectaram a falha crítica na turbina no momento em que o voo iria iniciar. Diante disso, o voo foi abortado com segurança ainda na pista de decolagem.

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A informação inicial foi do streamer Pelicanger, que é um dos proprietários do time Atlético Parceros, junto com o jogador colombiano.

"Um motor do avião falhou justo antes de decolar e então cancelaram o voo. Eles perceberam porque o avião estava com defeito", disse Pelicanger.

James Rodríguez planejava viajar para Milão, na Itália, para participar da Kings World Cup Clubs 2026. Ele viajaria ao lado do criador de conteúdo ChechoRap e pretendia acompanhar o Atlético Parceros, equipe de futebol de sete na qual atua como presidente. O problema técnico cancelou o trajeto original e forçou o craque a reprogramar a viagem, atrasando seus planos em dois dias.

James, de 35 anos, está sem clube após rescindir seu vínculo com o Minnesota United, da MLS, pouco antes do início da Copa do Mundo.