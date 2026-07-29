Zulu aponta força do Bezerrão como trunfo do Gama na luta pelo acesso

Zagueiro vibrou pelo apoio da torcida nas Ãºltimas classificaÃ§Ãµes do Gama: "Jogar no BezerrÃ£o tem sido um diferencial" - (crédito: Mateus Dutra/Gama)

A classificação sobre o América-RN manteve vivo o sonho do acesso do Gama à Série C do Campeonato Brasileiro e reforçou uma marca construída ao longo da campanha. Assim como ocorreu diante do Porto Velho, o alviverde voltou a reverter a desvantagem do jogo de ida no Bezerrão e garantiu a vaga nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro diante da torcida. Para o zagueiro Zulu, um dos líderes do elenco, o apoio vindo das arquibancadas é decisivo na caminhada gamense.

Titular em 13 dos 16 compromissos da equipe na competição nacional, o defensor destacou a força demonstrada pelo grupo para buscar a classificação após a derrota por 1 x 0 no confronto de ida, em Natal. No Bezerrão, o Periquito venceu o América-RN por 3 x 2, no tempo regulamentar, e confirmou a vaga ao triunfar por 4 x 3 nas cobranças de pênaltis.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"É uma classificação que representa muito para o Gama. O nosso grupo conseguiu mostrar muita força e união para superar o resultado do primeiro jogo, e deu esse importante passo na competição. Seguimos focados e trabalhando forte em busca do nosso objetivo", afirmou Zulu.

A força como mandante é um dos pilares da campanha alviverde. Nos dois últimos confrontos eliminatórios, o Gama precisou reverter derrotas sofridas longe de casa para seguir vivo na competição. Contra o Porto Velho, devolveu o placar de 2 x 0 e avançou nos pênaltis. Diante do América-RN, repetiu o roteiro ao construir a vitória durante os 90 minutos antes de garantir a classificação nas penalidades. A exceção foi a classificação tranquila diante do Mixto-MT.

O cenário se repetirá nas quartas de final. Por ter encerrado a fase anterior com a melhor campanha entre os oito classificados, o Gama fará o primeiro duelo contra o São José-RS em Porto Alegre e decidirá a vaga no Bezerrão. O vencedor do confronto garante o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, principal objetivo do clube na temporada.

Para Zulu, a atmosfera criada pela torcida pode voltar a fazer diferença no momento mais importante da campanha. "Jogar no Bezerrão tem sido um diferencial para nós. A torcida faz a diferença, incentiva, e sentimos esse apoio dentro de campo. Vai ser muito importante contar com essa energia na próxima decisão", completou.

O primeiro confronto entre São José-RS e Gama está previsto para o fim de semana de 8 e 9 de agosto, em Porto Alegre. A partida de volta, no Bezerrão, deve ser disputada entre 15 e 16 de agosto, em duelo que definirá um dos quatro clubes promovidos à Série C do Campeonato Brasileiro.