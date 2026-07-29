Força no pescoço de Bortoleto impressiona em desafio

O registro faz parte do episódio "24 Hours as an F1 Driver" - (crédito: Reprodução/YouTube)

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto voltou a chamar a atenção dos fãs de Fórmula 1 nas redes sociais após a repercussão de um vídeo produzido pela Quadrant, empresa britânica que cria conteúdos sobre automobilismo por meio de desafios e bastidores que aproximam o público do universo da F1.

Em um dos trechos que mais repercutiram, Bortoleto participa de um teste de força voltado para a musculatura do pescoço ao lado de um integrante da equipe da Quadrant, colocando em evidência uma das habilidades físicas mais importantes para um piloto da principal categoria do automobilismo.

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No desafio, o brasileiro demonstra a força da musculatura cervical ao suportar, com aparente tranquilidade, mais de 40 kg de resistência. Já o outro participante encontra dificuldades para manter o exercício com cerca de 25 kg, evidenciando o alto nível de preparação física necessário para competir na categoria.

Assista:

????| Bortoleto em vídeo para a Quadrant pic.twitter.com/gMpiZEvwCR July 29, 2026

O registro faz parte do episódio 24 Hours as an F1 Driver, no qual integrantes da Quadrant passam um dia vivendo a rotina de um piloto profissional. Ao longo da experiência, eles enfrentam sessões de academia, testes de reflexo, partidas de padel e simuladores de corrida para comparar seu desempenho com o do brasileiro, que atualmente defende a equipe Audi na Fórmula 1.

Por que pilotos de F1 treinam tanto o pescoço?

Ao contrário do que muitos imaginam, a musculatura cervical é uma das mais exigidas durante uma corrida. Nas curvas de alta velocidade, frenagens e acelerações, os pilotos são submetidos a forças laterais que podem chegar a 5G ou 6G, ou seja, o equivalente a cinco ou seis vezes a força da gravidade.

Com isso, a cabeça de um piloto, já com o capacete, pesa cerca de 7 quilos, uma força de 5G faz com que ela passe a exercer uma carga equivalente a aproximadamente 35 quilos. Essa pressão tenta deslocar a cabeça para os lados ou para a frente durante praticamente toda a prova.

Por isso, o fortalecimento do pescoço é essencial para manter a estabilidade da visão, permitindo que o piloto continue enxergando corretamente os pontos de frenagem e as tangências das curvas mesmo sob altas cargas de força G. A preparação também reduz o risco de fadiga muscular e ajuda a prevenir lesões na coluna cervical, já que essa carga precisa ser suportada continuamente por até duas horas de corrida.