Vozinha terá de abrir mão do apelido na camisa do Colo-Colo

Após ganhar projeção internacional na Copa do Mundo de 2026, o goleiro cabo-verdiano Vozinha está de casa nova. O jogador foi contratado pelo Colo-Colo, do Chile, mas terá de deixar para trás justamente o nome pelo qual ficou conhecido no futebol.
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Isso porque o regulamento do Campeonato Chileno impede que atletas utilizem apelidos nas camisas. As regras da Primeira Divisão da Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP) determinam que apenas o sobrenome paterno, materno ou ambos podem ser estampados no uniforme, com a possibilidade de incluir a inicial do primeiro nome.
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O texto da competição também estabelece que apelidos e codinomes são proibidos. Nos casos em que dois jogadores de um mesmo clube tenham o mesmo sobrenome, a diferenciação deve ser feita pela inicial do nome ou do segundo sobrenome.
Com a norma, o goleiro terá de escolher entre atuar como Dias, sobrenome herdado do pai, ou Évora, da mãe.
Salário
A chegada de Vozinha ao Colo-Colo também teve os detalhes financeiros divulgados. Segundo a Rádio ADN, do Chile, o contrato terá duração de 18 meses e prevê um salário mensal de 47 milhões de pesos chilenos, o equivalente a aproximadamente R$ 254 mil.
Embora a remuneração esteja entre as mais altas do futebol chileno, ela ainda fica bem abaixo da maior do elenco alvinegro. De acordo com a emissora, o volante Arturo Vidal lidera a folha salarial do clube, com vencimentos de cerca de 114 milhões de pesos chilenos por mês, aproximadamente R$ 616 mil. Assim, o novo goleiro receberá pouco mais de 40% do valor pago ao experiente meio-campista.
Destaque mundial
Aos 40 anos, Vozinha chamou a atenção durante a Copa do Mundo ao protagonizar boas atuações defendendo a seleção de Cabo Verde. O goleiro teve desempenho elogiado em partidas contra Espanha, Uruguai e Argentina.
A campanha da equipe africana terminou na segunda fase, após a derrota por 3 a 2 para os argentinos. Mesmo com a eliminação, o arqueiro foi um dos destaques do confronto ao realizar defesas importantes, incluindo uma cobrança de falta de Lionel Messi
Com informações do Jogada10 e ge.
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