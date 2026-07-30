Corinthians e Athletico-PR empatam sem gols pelo Brasileirão 2026

Corinthians x Athletico-PR empataram, na noite desta quinta-feira (30/7), em 0 x 0, na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto foi válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O embate foi, em grande parte do tempo, disputado. Na primeira parcial, o Corinthians exercia forte pressão ofensiva e detinha a bola durante a maior parte do tempo, mesmo que com vantagem quase nula (51% a 49%). Finalizou mais vezes (3 x 0) e levou mais perigo. Teve a abertura do placar negada graças ao goleiro Santos. O arqueiro do Furacão reagiu rápido a cabeceio de Matheuzinho, dentro da pequena área.

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O time do Paraná já havia chegado com perigo pelos pés de Léozinho. Porém, o cruzamento do atacante, após jogada com requintes do futsal, de onde veio, não encontrou ninguém. A forte disputa física durante grande parte do primeiro tempo se materializou nos acréscimos. Matheuzinho foi empurrado por Gilberto após dividida perto da linha lateral. O lance gerou confusão entre jogadores dos dois times, além dos respectivos bancos de reservas.

Dois minutos depois, aos 46', Labyad sofreu falta, mais uma vez com o envolvimento de Gilberto, ao tentar um drible para cima do lateral direito. Durante a queda, torceu o joelho deixou o campo de maca.

Nossa…



Lesão gravíssima no Zakaria Labyad.



Devem confirmar muito provavelmente uma lesão multiligamentar, sendo necessária a cirurgia.



Fora da temporada.



Uma pena para ele, que estava começando a se mostrar um jogador útil para o Corinthians. Pronta recuperação. pic.twitter.com/NTHQV3ths9 July 30, 2026

A segunda parcial foi, a nível de comparação, mais aberta. A primeira metade foi alvinegra. Fernando Diniz lançou dois dos titulares a campo. Yuri Alberto e Kaio César foram as apostas para chegar à vitória. O próprio camisa nove foi o mais perigoso. Em batida forte de perna direita, colocou Santos para fazer grande defesa. Logo no lance seguinte, saiu cara a cara com o arqueiro rival, tentou concluir de cavadinha, mas não conseguiu colocar força o suficiente.

O próprio centroavante protagonizou cena triste e preocupante para o torcedor corintiano. Aos 32' do segundo tempo, caiu no gramado após uma arrancada. Com as mãos na coxa, acusava forte dores musculares no local, enquanto fazia um gesto de ruptura. Assim como Labyad, deixou o campo de maca, aos prantos.

???????????? IMPOSSÍVEL NÃO FICAR BOLADO VENDO ESSAS IMAGENS ????



Yuri Alberto chorando de soluçar após se lesionar mais uma vez ???? Força, craque! ???? pic.twitter.com/CCScfMo3Ec July 31, 2026

O Furacão arrancou suspiros do torcedor viajante com uma bola no travessão. Aos 27', Vivero contou com desvio dentro da pequena área e quase abriu o marcador. Aos 35', Viveros arrancou sozinho em direção à área corinthiana, mas, ao cruzar para companheiro livre de frente para a meta, viu rápida reação de Hugo para fazer a intervenção. Para a sorte do jogador athleticano, o lance foi anulado por impedimento.

Com os respectivos pontos somados, as equipes têm realidades diferentes dentro do G-8. Terceiro colocado, o Furacão chega aos 37 pontos e não pode mais ser alcançado. O Corinthians é o oitavo, com 29. No entanto, pode perder até quatro posições, a depender de resultados de adversários.

Agora, as atenções se voltam para a Copa do Brasil. A equipe paulista visita o Internacional às 19h deste domingo (2/8), pelo jogo de ida das oitavas de final. Pela mesma fase, o Athletico recebe o Vitória (BA), às 21h de segunda-feira (3/8).