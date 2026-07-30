Gui Santos terá salário superior ao de LeBron James na NBA; confira valores

Gui Santos foi peça importante nas Olimpíadas de Paris-2024 e mira papel de referência na seleção para os Jogos de Los Angeles-2028 - (crédito: Abelardo Mendes Jr./CB/D.A Press)

O jogador de basquete do Golden State Warriors, o brasiliense Gui Santos terá, na temporada 2026/2027, rendimentos superiores aos do maior pontuador da história da National Basketball Association, a NBA, LeBron James.

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Veterano, a estrela de 41 anos foi anunciado como jogador do Philadelphia 76ers e topou reduzir o salário para reforçar as chances de título da nova franquia depois de sair do Los Angeles Lakers. Em Philly, LeBron receberá US$ 3,8 milhões (R$ 19,2 milhões) durante o primeiro ano de contrato. Em contrapartida, Gui receberá um pouco mais. O brasiliense de 22 anos embolsará US$ 4,7 milhões (R$ 26 milhões na cotação atual).

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O vínculo de James com os 76ers ainda prevê US$ 4 milhões em 2027/28 (R$ 20,3 milhões) para um segundo ano, com opção de saída antes da temporada 2027/2028. O montante é o menor recebido pelo multi-campeão em toda a carreira na liga. A nível de comparação, o camisa 23 recebia US$ 52,6 milhões (R$ 268 milhões) no último ano de contrato com os Lakers, na temporada 2025/2026. Agora, ao abrir mão dos altos valores, permitiu que o novo time montasse um elenco mais competitivo.

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Ainda que seja um dos principais nomes do esporte e da principal liga de basquete do mundo, LeBron receberá menos do que diversos outros atletas no campeonato dos Estados Unidos. Exemplos são Al Horford (Golden State Warriors, US$ 6,8 milhões); Tristan da Silva (Orlando Magic, US$ 4 milhões); Dalton Knecht (Los Angeles Lakers, US$ 4,2 milhões); e José Alvarado (New York Knicks, US$ 4,5 milhões).

Em Philadelphia, há a expectativa que LeBron forme um dos principais elencos do torneio. Será companheiro de Joel Embiid, Tyrese Maxey e Jaylen Brown, este último recém chegado do Boston Celtics. O objetivo principal da franquia é vencer o título pela primeira vez em 43 anos, ou seja, desde 1983.