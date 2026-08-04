Lateral do São Paulo é solto após prisão por atropelamento com morte

Lateral-esquerdo do São Paulo, Nicolas Bosshardt, de 19 anos, teve a liberdade provisória concedida pela Justiça após audiência de custódia nesta terça-feira (4). O atleta foi para prisão em flagrante na noite de segunda-feira (3), após atropelar e matar Paulo Rodrigues, de 84 anos, em Barueri, na Grande São Paulo.

O acidente ocorreu por volta das 21h53, na Alameda Rio Negro, em frente ao Shopping Iguatemi Alphaville. A Polícia Civil indiciou o jogador por homicídio decorrente de participação em racha e representou pela prisão preventiva.

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Apesar da liberação, Nicolas deverá comparecer mensalmente à Justiça para informar e justificar suas atividades, manter o endereço sempre atualizado e não poderá deixar a comarca onde reside por mais de oito dias sem autorização judicial. Além disso, teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e está proibido de dirigir até nova decisão.

O descumprimento de qualquer uma das medidas poderá resultar na revogação da liberdade provisória e no retorno do jogador à prisão. A decisão foi da juíza Marilia Bonafe Froment, da Vara Regional das Garantias de Osasco.

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No boletim de ocorrência, a Polícia Civil chegou a registrar a possibilidade de participação em um racha, hipótese negada por Nicolas em depoimento. A polícia constatou apenas o excesso de velocidade, que segue sendo apurado pelas autoridades.

Leia a defesa de Nicolas:

"A defesa do atleta Nicolas, informa que noite da última segunda-feira, ele envolveu-se em um acidente de trânsito, no momento em que uma pessoa atravessava a via fora da faixa de pedestres e em local inadequado para a travessia.

Imediatamente após o ocorrido, Nicolas permaneceu no local, prestou toda a assistência, acionou o serviço de resgate e, posteriormente, compareceu à Delegacia de Polícia para prestar os devidos esclarecimentos.

Na ocasião, foi constatado que ele não havia ingerido bebida alcoólica e que sua Carteira Nacional de Habilitação estava regular. Nicolas já prestou depoimento às autoridades competentes e teve assegurado o direito de responder ao procedimento em liberdade.

O caso encontra-se sob a defesa do advogado Dr. Guilherme Pacheco, que está adotando todas as medidas jurídicas necessárias e acompanhando integralmente a apuração dos fatos, provando sua integral inocência.

Manifestamos nossa solidariedade e aos seus familiares da pessoa envolvida.

Agradecemos a todos pelas mensagens de apoio, carinho e preocupação, e pedimos respeito e serenidade enquanto os fatos são devidamente apurados pelas autoridades."

Leia a nota do São Paulo:

"Na noite desta segunda-feira (03), após deixar um shopping center na região de Barueri (SP), o atleta Nicolas se envolveu em acidente de trânsito que resultou no falecimento de um pedestre.

Nicolas permaneceu no local prestando assistência e acionando o serviço de resgate. Posteriormente, compareceu à Delegacia de Polícia para prestar os devidos esclarecimentos.

Foi constatado que o atleta não havia ingerido bebida alcoólica e que sua Carteira Nacional de Habilitação estava em situação regular.

Nicolas prestou depoimento às autoridades competentes e teve assegurado o direito de responder ao procedimento em liberdade.

O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente o ocorrido e presta sua solidariedade aos familiares da vítima neste momento de dor e consternação.

O Clube seguirá acompanhando o caso por meio de seu departamento jurídico."