Saiba como o Gama se prepara para encarar o sintético do Passo d'Areia

Clube gaúcho adotou a tecnologia em 2019 e realizou reforma ampla durante a temporada 2025: missão extra na adaptação do Gama - (crédito: Divulgação/São José)

A preparação do Gama para o primeiro jogo das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro ganhou um planejamento específico por causa do palco da partida. No sábado (8/8), às 17h, o alviverde enfrentará o São José-RS, no Estádio Francisco Novelletto, o Passo d'Areia, em Porto Alegre, e fará a primeira atuação da temporada em um gramado sintético. A comissão técnica decidiu, porém, adiar qualquer adaptação ao piso artificial até a chegada ao Rio Grande do Sul.

A estratégia levou em consideração as características dos campos disponíveis no Distrito Federal. Segundo o técnico Luís Carlos Sousa, nenhum reunia as condições ideais para reproduzir o cenário encontrado no Passo d'Areia. Assim, todo o processo será concentrado no Rio Grande do Sul. O Gama realizará dois treinamentos em Porto Alegre antes da partida. A intenção não é mudar a rotina da equipe, mas permitir uma adaptação básica ao comportamento da bola e às características do piso.

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"Fizemos a opção de treinarmos em campo sintético apenas no Rio Grande do Sul. Os que conhecemos em Brasília o piso não era adequado e, quando era, o tamanho não. A Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) nos cedeu, mas é um society. Os maiores resolvemos não arriscar", explicou o treinador, em entrevista coletiva divulgada pelo clube. "Vamos fazer alguns trabalhos em campo sintético, mas nenhum treino principal ou de aquisição. Apenas uma adaptação. No jogo, vamos entrar um pouco antes para bater bola", revelou Luís Carlos.

Na avaliação do comandante, insistir em uma preparação prolongada sobre o gramado artificial poderia produzir efeito contrário ao desejado. "Os jogadores de qualidade se adaptam rapidamente. Não tem muito o que fazer. Se mudamos o piso em muitos treinos, é arriscado o jogador ter dor muscular, articular. Tem uma série de problemas que vêm junto com essa adaptação", ponderou.

O Passo d'Areia utiliza gramado sintético desde 2019 e passou por uma ampla modernização para melhorar o campo, antes alvo de críticas devido à qualidade. O novo piso recebeu investimento de R$ 3,8 milhões e reúne tecnologia desenvolvida com materiais produzidos em diferentes países. Acostumado à superfície, o São José-RS transforma o fator casa em uma das principais armas para tentar abrir vantagem no confronto.

Ao Gama, resta acelerar a adaptação durante os dias reservados para a preparação em Porto Alegre para minimizar esse diferencial e levar a disputa em aberto ao Bezerrão, onde decidirá a classificação à semifinal e a vaga na Série C do Campeonato Brasileiro diante da torcida. O time viaja para o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (5/8), às 8h30. O duelo da volta está agendado para 16 de agosto, às 16h.