"Brasília entrou definitivamente no calendário da ginástica", diz presidente da CBG

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística começa nesta sexta-feira (7/8), no Ginásio Nilson Nelson, e coloca Brasília no centro da modalidade durante o próximo fim de semana. A competição reunirá os principais nomes do país, entre eles Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Arthur Nory, além de já ter ultrapassado a marca de 15 mil ingressos comercializados.

Presidente da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Henrique Motta atribui a escolha da capital ao cumprimento dos requisitos exigidos pela entidade e afirma que Brasília passou a integrar definitivamente o calendário nacional e internacional da modalidade. Em entrevista ao Correio, o dirigente também falou sobre a descentralização dos eventos, a profissionalização da gestão esportiva e as expectativas para o ciclo olímpico rumo a Los Angeles-2028.

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Por que Brasília foi escolhida para receber o Campeonato Brasileiro?

A Confederação Brasileira de Ginástica tem um processo estabelecido. As federações se candidatam para ser sede dos eventos. A Federação Brasiliense de Ginástica se candidatou para receber o Campeonato Brasileiro, cumpriu todos os requisitos e todo o caderno de encargos específicos. Por isso, o evento acontece mais uma vez em Brasília.

Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos. Como a confederação recebe essa resposta do público?

Sem dúvidas, isso abre caminho para mais eventos. Além do Campeonato Brasileiro, Brasília já tem mais dois eventos nacionais e dois internacionais confirmados para setembro e outubro. Hoje, Brasília é uma das grandes sedes de eventos nacionais e internacionais da ginástica brasileira.

Levar competições para fora do eixo Rio-São Paulo faz parte da estratégia da CBG?

Esse é um princípio da Confederação Brasileira de Ginástica. O objetivo é sempre realizar eventos nas cinco regiões do Brasil. Durante todo o ano tentamos fazer com que essas competições circulem exatamente para tornar a ginástica cada vez mais conhecida em todo o território brasileiro.

Você foi atleta, comentarista, árbitro, diretor esportivo e hoje preside a CBG. Como essa trajetória influencia suas decisões?

Perguntas existenciais (risos)... Acho que esse faz parte do processo de desenvolvimento do esporte olímpico. A gente vê uma profissionalização cada vez maior da gestão esportiva, com pessoas que fazm parte do esporte ocupando esses cargos, e não necessariamente porque foram medalhistas ou ex-atletas. Mas porque se prepararam esportiva e administrativamente para isso. Para mim, poder unir essas duas coisas foi um dos fatores mais importantes para colaborar que a ginástica seja uma das modalidades mais importantes do Brasil.

E estar lá dentro faz diferença?

Ter vivido esse processo também faz diferença. Você sabe como é esse processo. De como é difícil. Eu tenho esses detalhes que tenho sempre buscar, junto com a equipe da CBG, de colocar o atleta como prioridade. É a equipe saber como é estar ali e como você vai se sentir. É observar se a iluminação está boa, se a estrutura está boa, se o árbitro tem condições de trabalhar bem. Já ter sentado ali faz diferença para esse tipo de tomada de decisões. A profissionalização da gestão esportiva é um processo que vem acontecendo com o esporte brasileiro em geral. No esporte olímpico, é uma coisa que nos agrada muito e, quando bem feito, leva a resultados esportivos.

Quais são as expectativas da ginástica brasileira para Los Angeles-2028?

A expectativa é sempre conquistar o maior número possível de vagas e finais possíveis. Projetar medalhas olímpicos é muito difícil, porque todos os países estão ali para isso. Querem conquistar isso também. Quando você faz um planejamento estratégico nesse sentido para atingir grandes resultados esportivos e permitir que a modaliade continue se desenvolvendo, você precisa traçar um planejamento para ter um número grande de atletas que possam representar bem o país e chegar às finais. Dentro delas, trabalhar as possibilidades de cada atleta.

Cronograma

Os atletas inscritos no campeonato treinaram na cidade na quarta-feira (5/8) e na quinta-feira (6/8). O torneio começa, de fato, nesta sexta-feira (7/8), com as qualificatórias para as finais no fim de semana. O turno matutino está reservado para a disputa feminina. De tarde, será a vez do masculino. No sábado (8/8), os finalistas terão treino pela manhã. As finais por aparelho começam à tarde e terminam no domingo (9/8) de manhã. Os ingressos estão à venda na plataforma Ingresse.

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz

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