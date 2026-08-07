Em Brasília, Rebeca Andrade tira a maior nota do mundo no salto

Focada no Mundial em outubro, Rebeca fez apenas um salto na competição no DF - (crédito: MeloGym/CBG)

Após quase um ano e meio de pausa, Rebeca Andrade brilhou no Campeonato Brasileiro de Ginástica como se nunca tivesse parado. Em Brasília, nesta sexta-feira (7/8), a ginasta alcançou a maior nota do mundo neste ano ao marcar 14,800 no Yurchenko com dupla pirueta. Porém, mesmo com o feito, a medalhista olímpica não foi para a final por optar realizar apenas um salto para ajudar o Flamengo a pontuar na disputa por equipes, o que a tirou da final.

Rebeca tomou a decisão de tirar um tempo sabático e ficou longe dos holofotes. Em junho, a paulista voltou a competir na disputa do Campeonato Pan-Americano. No salto, foi campeã do aparelho ao finalizar com a média de 14,549 pontos, mais a soma de bônus de 0,2 por apresentar diferentes entradas no aparelho. Por fim, faturou 14,533 como melhor salto, em um DTY.

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Na capital, a ginasta recebeu 9,7 pela execução, 5,0 pela dificuldade e 0,1 de bonificação pela chegada cravada. Agora, lidera de forma isolada o ranking de maiores notas de um único salto em 2026. Rebeca dividia a colocação com a japonesa Aiko Sugihara, com 14,533 cada. Em conjunto com a comissão técnica da Seleção Brasileira e do Flamengo, a atleta de 27 anos decidiu fazer apenas um salto no Campeonato Brasileiro.

A decisão faz parte da preparação para o Mundial de Roterdã, entre os dias 15 e 27 de outubro. A disputa é a primeira do ciclo pré-olímpico e o objetivo de Rebeca é ajudar o Brasil a garantir de forma antecipada a vaga para Los Angeles 2028.

“Foi muito bom. Sou uma pessoa que gosta muito mais de competir do que de treinar. Agora, junto com meu clube, acho que é muito importante não só para mim, mas para todas as meninas que estão me acompanhando todos os dias, vendo toda minha evolução, minha vontade de voltar, de vencer. Poder ajudar mesmo só com um aparelho foi maravilhoso”, contou.

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística é disputado no Ginásio Nilson Nelson até domingo (9/8). A competição é disputada por 93 atletas de 14 clubes. Além de Rebeca Andrade, o público acompanha Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Arthur Nory, Caio Souza e Diogo Soares.

Neste sábado (8/8), haverá finais por aparelhos, começando pelo solo masculino, às 14h30. As últimas decisões serão de barras assimétricas e argola, a partir das 15h44.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

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