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GINÁSTICA ARTÍSTICA

Flávia Saraiva fatura ouro inédito no Campeonato Brasileiro no DF

Medalhista olímpica de bronze em Paris-2024 faz 53,900 pontos e conquista o título do individual geral. Flamengo é campeão feminino por equipes

Flávia Saraiva voou e brilhou durante apresentação do individual geral em Brasília - (crédito: MeloGym/CBG)
Flávia Saraiva voou e brilhou durante apresentação do individual geral em Brasília - (crédito: MeloGym/CBG)

Flávia Saraiva conquistou o título inédito do individual geral do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. Nesta sexta-feira (7/8), a carioca de 26 anos somou 53,900 pontos para faturar o ouro pela primeira vez. A competição é realizada no Ginásio Nilson Nelson até domingo (9/8). 

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Campeã Pan-Americana em 2022, a medalhista de bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 teve nota 13,300 no salto, 13,700 nas barras assimétricas, 13,650 na trave e 13,250 no solo. 

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A coreografia do solo foi ao som de Ney Matogrosso e Luiz Gonzaga. “Vi o filme do Ney Matogrosso e peguei hiperfoco por ele. Sempre fui muito fã. Falei: ‘Quero uma música de solo com o Ney Matogrosso’. Meu pai é de Pernambuco, de Exu, e o Luiz Gonzaga, também. Então, quis fazer uma homenagem para a terra da minha família. Quis fazer essa junção para mexer o Brasil e eu conseguir levar esse estilo musical para o mundo todo”, destacou em entrevista ao SporTV.

Companheira de Flavia no Flamengo e na Seleção Brasileira, Lorrane Oliveira fez 52,750 pontos e ficou com a prata. Caroline Pedro Carolyne Pedro, do Cegin-PR, levou o bronze. 

Além da dobradinha no individual geral, o Flamengo subiu ao lugar mais alto do pódio da disputa por equipes femininas, à frente de Esporte Clubes Pinheiros e Sesi-SP. 

Flavia Saraiva, Lorrane Oliveira, Rebeca Andrade, Gabi Bouças, Júlia Coutinho e Larissa Machado levaram o Flamengo ao hexa seguido por equipes
Flavia Saraiva, Lorrane Oliveira, Rebeca Andrade, Gabi Bouças, Júlia Coutinho e Larissa Machado levaram o Flamengo ao hexa seguido por equipes (foto: MeloGym/CBG)

A tarde também reservou a melhor pontuação do ano no salto para Rebeca Andrade. A maior medalhista olímpica do Brasil voou com um Yurchenko com dupla pirueta e recebeu 14,800 na avaliação. Entretanto, ela ficou de fora da final por não fazer a segunda exibição. 

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística é disputado no Ginásio Nilson Nelson até domingo (9/8). A competição é disputada por 93 atletas de 14 clubes. A competição é preparatória para o Mundial na Holanda, em outubro. Neste sábado (8/8), a disputa nacional segue com as finais por aparelhos, começando pelo solo masculino, às 14h30. As últimas decisões serão de barras assimétricas e argola, a partir das 15h44. 

Os pódios do dia

Individual geral feminino
Ouro: Flávia Saraiva
Prata: Lorrane Oliveira
Bronze: Carolyne Pedro

Individual geral masculino
Ouro: Vitaly Guimarães
Prata: Patrick Correa
Bronze: Diogo Paes

Equipe masculina
Ouro: Minas Tênis Clube
Prata: Esporte Clube Pinheiros
Bronze: AGITH

Equipe feminina
Ouro: Clube de Regatas do Flamengo
Prata: Esporte Clube Pinheiros
Bronze: Sesi-SP

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/08/2026 20:18
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