Brandon Clarke morreu de overdose acidental, aponta laudo

A morte de Brandon Clarke, jogador do Memphis Grizzlies da NBA, foi declarada como acidental e atribuída a uma overdose pelo uso de heroína e cocaína, anunciou o Departamento de Medicina Legal do Condado de Los Angeles nesta sexta-feira (7).
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Clarke faleceu no dia 11 de maio, aos 29 anos. Com dupla cidadania (americana e canadense), o atleta foi encontrado inconsciente em seu quarto e os paramédicos declararam sua morte no local.
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Um médico legista realizou o exame do corpo no dia seguinte, e a causa e a natureza do óbito foram certificadas nesta sexta-feira.
Segundo um comunicado, "o laudo do médico legista estará disponível em uma data futura". Clarke foi draftado como 21ª escolha em 2019 pelo Oklahoma City Thunder, equipe que o negociou com o Memphis poucos dias depois.
Em sete temporadas com os Grizzlies, ele teve média de 10,2 pontos, 5,5 rebotes e 1,3 assistências por jogo ao longo de 309 jogos na carreira.
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