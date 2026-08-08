Botafogo e Fluminense fazem clássico animado, mas ficam no empate

Botafogo e Fluminense fizeram um clássico animado e ficaram no empate em 1 a 1 no Nilton Santos - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Botafogo e Fluminense entraram em campo na noite deste sábado, no Nilton Santos, para encerrar o dia de jogos pelo Brasileirão. E o clássico carioca entregou muita emoção, com direito a um golaço de falta de Alex Telles e um atuação de alto nível do zagueiro Ignácio. No fim, um ponto para cada lado em um empate em 1 a 1, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Fluminense segue no G5, com 35 pontos, mesmo sem vencer um jogo após a volta da Copa do Mundo. Do outro lado, o Botafogo caiu para a 7ª colocação, com 30 pontos, após a vitória do Coritiba sobre a Chapecoense.

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Clássico quente

O primeiro tempo de jogo no Nilton Santos foi surpreendentemente equilibrado. Mesmo em casa, o Botafogo não conseguiu imprimir um volume tão alto de jogo, uma vez que o Fluminense, mesmo com uma escalação alternativa, conseguiu quebrar o ritmo forte que o Alvinegro costuma fazer como mandante. Sendo assim, o Botafogo tentou levar perigo sempre que desceu ao ataque, e o Fluminense apostou no contra-ataque para assustar. O Tricolor, de fora da área, teve duas boas chances com Soteldo e Otávio, enquanto Danilo teve a oportunidade de ouro mas parou em Fábio.

Que golaço, Telles!

E quando a partida se encaminhava para o intervalo com o placar zerado, o Botafogo abriu o marcador em grande estilo. Aos 44 minutos, Alex Telles cobrou uma falta com perfeição, no ângulo de Fábio, que se esticou todo e não conseguiu evitar a cobrança perfeita do lateral botafoguense. O gol marcado por Telles veio em uma semana mais que especial para o lateral, que renovou seu vínculo com o Glorioso até o fim de 2028.

Tudo igual

Na volta do intervalo, o Fluminense voltou com uma postura diferente e encurralou o Botafogo contra o seu campo de defesa. O Tricolor passou a dominar a posse e empilhou boas oportunidades criadas até o minuto 14. Desse modo, após jogada de bola cruzada dentro da área alvinegra, o zagueiro Ignácio subiu mais do que a marcação e testou no canto. A bola beijou a trave e morreu no fundo do gol de Warleson.

Trocação no Niltão

O empate do Fluminense trouxe uma nova dinâmica para a partida, que ficou ainda mais aberta com os dois times buscando o segundo gol. De um lado, o Fluminense teve uma boa chance com Nonato, mas Warleson, com a cabeça, evitou a virada tricolor. Do outro lado, Jordan Barrera finalizou de média distância e obrigou Fábio a fazer uma grande defesa. Por fim, o placar permaneceu empatado e os times compartilharam os pontos no Nilton Santos.

Próximos compromissos

Botafogo e Fluminense voltam a entrar em campo neste meio de semana pelas competições internacionais. O Glorioso vai até Cusco, no Peru, para enfrentar o Cienciano, na quinta-feira (13), às 21h30, pelas oitavas da Copa Sul-Americana. Na terça-feira (11), é a vez do Fluminense entrar em campo pela Libertadores, recebendo o Independiente Rivadávia, pelas oitavas de final da Libertadores.

BOTAFOGO 1×1 FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro 22ª rodada

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 08/8/2026, às 21h (de Brasília)

Gols: Alex Telles, 44/1ºT (1-0); Ignácio, 14/2ºT (1-1);

BOTAFOGO: Warleson; Vitinho, Justino, Ferraresi, Alex Telles (Paulinho, 25’/2ºT); Medina, Danilo, Villalba (Matheus Martins, 14’/2ºT), Montoro (Danilo Pereira, 40’/2ºT), Kauan Toledo (Barrera, 14’/2ºT) (Lucas Emanuel, 40’/2ºT); Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes, Renê; Otávio, Nonato (Savarino, 33’/2ºT), Ganso (Hércules, 27’/2ºT); Soteldo (Lucho Acosta, 33’/2ºT), Serna (Canobbio, 27’/2ºT) e Castillo (Hulk, 40’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro:Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Auxiliares:Rodrigo Figueiredo Henrique Correia (RJ) e Luiz Regazone (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartão Amarelo: Ferraresi, Justino, Alex Telles (BOT); Ignácio, Nonato, Samuel Xavier (FLU)

Cartão Vermelho: Marçal (BOT, fora de campo)