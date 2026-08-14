Quem era Prichard Colón, boxeador que morreu após anos em estado vegetativo

O ex-boxeador Prichard Colón morreu nesta quinta-feira (13/8), aos 33 anos, mais de uma década depois de sofrer uma grave lesão cerebral durante uma luta. Desde 2015, ele vivia em estado vegetativo, sob os cuidados da família.
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Nascido em 19 de setembro de 1992, em Maitland, na Flórida, Prichard representava Porto Rico, país de seus pais e onde foi criado, e foi considerado umas das maiores promessas do boxe. Aos 23 anos, ele acumulava 16 vitórias, sendo 13 por nocaute, e nenhuma derrota em seu cartel profissional, pela categoria dos super meio-médios.
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Em 2012, conquistou o ouro no Campeonato Pan-Americano Juvenil, na categoria até 64kg. Conhecido pelo apelido de “Digget”, ele construiu um cartel perfeito de vitórias como profissional.
Foi com esse currículo, que ele partiu para enfrentar o norte-americano Terrel Williams, em outubro de 2025. O combate, em Fairfax, na Virgínia, Estados Unidos, foi o que transformou sua vida para sempre.
Durante a luta, Colón reclamou de receber vários golpes na parte de trás da cabeça, que são ilegais no esporte, mas os protestos renderam apenas a redução de um ponto de Williams. O porto-riquenho foi à lona duas vezes e terminou desqualificado.
Ao sair do ringue, já no vestiário, Colón vomitou e desmaiou e foi rapidamente levado ao hospital. Os médicos o diagnosticaram com um hematoma subdural, um acúmulo de sangue entre o cérebro e uma das suas membranas, e fizeram uma cirurgia para reduzir a pressão intracraniana, mas os danos neurológicos já eram irreversíveis.
Prichard ficou 221 dias em coma, e ao despertar não conseguia andar e nem falar. Ele passou a viver na casa da mãe, Nieves Melendez, em Orlando, na Flórida. Por 11 anos, ela e Richard Colón, pai e ex-treinador do boxeador, se dedicaram aos seus cuidados médicos.
Sua família entrou com uma ação judicial em 2017 e pediu mais de 50 milhões de dólares. Um dos principais alvos, foi o médico responsável pelo atendimento no ringue, acusado de negligência por ignorar as reclamações de Colón e não interromper a luta. O processo, no entanto, ficou sem desfecho.
Apesar dos golpes ilegais, Terrel Williams não recebeu uma suspensão prolongada ou punição esportiva pelo episódio. O caso teve grande repercussão, e os pais de Colón ainda cobram providências das autoridades do boxe.
Em junho de 2021, Colón foi nomeado capelão honorário pelo Conselho Mundial de Boxe (WBC).
Richard anunciou a morte do filho através das redes sociais em uma nota lamentando não ter tido mais tempo. “Fiz tudo o que pude para cumprir o seu desejo, o seu sonho de o levar de férias para Porto Rico o quanto ele desejou, mas não foi possível. Obrigado por tantos anos de amor e orações", escreveu.
A WBC lamentou a morte do atleta, e destacou a luta travada fora dos ringues. “Um verdadeiro guerreiro. Prichard demonstrou um nível de força e coragem que transcende a comunidade do boxe e inspirou pessoas ao redor do mundo ao longo de sua jornada”, diz o comunicado.
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