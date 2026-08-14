Presidente do Corinthians é alvo de protesto em sua casa: Acabou a paz

Faixa em frente à residência de Osmar Stabile, presidente do Corinthians - (crédito: Foto: Reprodução)

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, virou alvo de protesto em frente à própria casa. Na madrugada desta sexta-feira (14/8), torcedores colocaram faixas no portão do imóvel com pedidos pela saída do mandatário. As mensagens, assinadas pelo coletivo Pixadores da Fiel (PDF), pediram uma intervenção judicial no Timão e afirmaram que acabou a paz no clube. A informação é do portal GE.

Na última terça-feira (11/8), o presidente decidiu não renovar o contrato de Memphis Depay após meses de negociações. O atacante se sentiu ofendido pela condução do caso e afirmou que buscará as medidas cabíveis para receber os R$ 42 milhões previstos. Além disso, com juros, multa e correção monetária, a quantia chega a cerca de R$ 77 milhões.

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O estafe de Memphis também avalia acionar a Justiça para cobrar a multa rescisória prevista no contrato que não chegou a ser assinado. Assim, o valor da cláusula corresponde a US$ 20 milhões, cerca de R$ 103 milhões na cotação atual.

Stabile afirmou que tomou a decisão com base em questões financeiras. Os críticos do presidente, porém, apontam uma suposta interferência política de conselheiros e associados influentes do Parque São Jorge como fator para a não renovação.

Além da crise envolvendo Depay, o Corinthians enfrenta outros problemas financeiros e jurídicos. O clube possui três transfer bans ativos, acumula uma dívida superior a R$ 2,7 bilhões e também inquéritos do Ministério Público. O cenário, portanto, amplia a pressão sobre Stabile e aumenta a tensão nos bastidores do clube.